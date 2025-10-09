Advertisement

صحة

الكلاميديا.. العدوى الصامتة التي تهدد الخصوبة ولا أعراض

Lebanon 24
09-10-2025 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1427265-638956222078554361.png
Doc-P-1427265-638956222078554361.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تُعتبر الكلاميديا واحدة من أكثر العدوى البكتيرية المنقولة جنسياً انتشارًا حول العالم، وتتميز بخطورتها بسبب غياب الأعراض في معظم الحالات، ما يجعلها تُلقب بـ"العدوى الصامتة".
وتنتج الإصابة عن بكتيريا chlamydia trachomatis، التي تنتقل عبر الاتصال الجنسي المباشر أو من خلال سوائل الجسم المصابة، وتطال الرجال والنساء على حد سواء.
Advertisement

وتوضح الأبحاث أن معظم المصابين لا تظهر عليهم علامات واضحة، لكنّ البعض قد يعاني من حرقة أثناء التبول، أو إفرازات غير طبيعية، أو ألم في أسفل البطن.
ويحذر الأطباء من أنّ إهمال العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل العقم، أو الالتهابات المزمنة في الجهاز التناسلي.

لدى النساء، يمكن أن تسبب العدوى التهاب الحوض الذي يؤدي إلى تلف قناتي فالوب ومنع حدوث الحمل. أما لدى الرجال، فقد تؤدي إلى التهاب البربخ أو الخصيتين، مما يؤثر سلباً على الخصوبة. كما يمكن انتقال البكتيريا من الأم إلى طفلها أثناء الولادة، مسببة التهابات في العين أو الرئة عند المولود.

ويؤكد الأطباء أن التشخيص المبكر عبر فحوص بسيطة مثل تحليل البول أو المسحات يساعد في السيطرة على المرض، فيما يُعالج عادة باستخدام مضادات حيوية فعالة مثل دوكسيسيكلين لمدة سبعة أيام أو أزيثروميسين كخيار بديل.

كما يشدد المختصون على ضرورة إتمام العلاج وإعادة الفحص بعد أسبوعين للتأكد من الشفاء الكامل، محذرين من أن العدوى لا تمنح مناعة دائمة، ما يعني إمكانية الإصابة بها مجددًا.
ويخلص الخبراء إلى أن الوقاية، والفحص الدوري، والممارسات الآمنة تبقى أفضل سلاح ضد هذه العدوى الصامتة وخطرها على الصحة الإنجابية.
 
مواضيع ذات صلة
مسعد: الأكثرية الصامتة هي صوت التغيير الحقيقي في لبنان
lebanon 24
09/10/2025 22:49:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: سوريا لا تقبل القسمة والتقسيم يورث العدوى
lebanon 24
09/10/2025 22:49:53 Lebanon 24 Lebanon 24
أمراض موسمية تلوح في الأفق.. فاحذروا العدوى!
lebanon 24
09/10/2025 22:49:53 Lebanon 24 Lebanon 24
اختراق هائل في مجال الخصوبة.. هذا ما توصّل إليه العلماء
lebanon 24
09/10/2025 22:49:53 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

المرأة

chlamydia trachomatis

العين

العلا

سي ال

كاني

سيسي

ميسي

مارس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:05 | 2025-10-09
09:00 | 2025-10-09
07:02 | 2025-10-09
07:00 | 2025-10-09
04:20 | 2025-10-09
03:18 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24