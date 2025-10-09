Advertisement

3 خطوات يومية للحفاظ على صحة ساقيك أثناء العمل

09-10-2025 | 23:00
الوقوف لساعات طويلة يترك آثارًا صحية مزعجة على الساقين، تبدأ بالتورم والشعور بالثقل، وقد تتطور إلى الدوالي أو القصور الوريدي المزمن، خصوصًا لدى من تتطلب أعمالهم البقاء واقفين لفترات طويلة مثل الممرضين والمعلّمين ومصففي الشعر.
وفي فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، شاركت جرّاحة الأوعية الدموية والمثقفة الصحية الأميركية، الدكتورة ريما مالك، ثلاث نصائح عملية للحفاظ على صحة الساقين، مؤكدة أن الوقاية تبدأ من العادات اليومية البسيطة.
 

وقالت مالك إن ارتداء جوارب الضغط الطبية بضغط يتراوح بين 15 و20 ملم زئبقي يُعد خطوة أساسية لا يمكن تجاهلها، ووصفتها بأنها "خط الدفاع الأول ضد الجاذبية التي تعمل ضدك طوال اليوم".


وأضافت أن على من يقفون لساعات طويلة إعادة تنشيط الدورة الدموية خلال فترات الاستراحة القصيرة عبر القيام بحركات بسيطة، مثل رفع بطة الساق 20 مرة أو تدوير الكاحل 10 مرات في كل اتجاه، وهو ما وصفته بأنه "إعادة تشغيل ضرورية لقلبك الثاني، أي عضلات الساق".


كما أوصت بتخصيص 10 دقائق فقط بعد انتهاء يوم العمل للاستلقاء، ورفع الساقين على الحائط، للمساعدة في تصريف الدم المتجمع وتخفيف الضغط.


قائلة: "قبل أن تبدأ بأي شيء عند عودتك إلى المنزل، استلقِ وارفع ساقيك، فذلك يمنح أوردتك راحة فورية من تأثير الجاذبية اليومية".


وتؤكد الدكتورة مالك أن هذه الخطوات البسيطة يمكن أن تُحدث فرقاً كبيراً في المدى الطويل، وتمنع تراكم الأضرار الناتجة عن الوقوف المفرط، خاصة لدى من تتطلب أعمالهم دواماً يمتد بين 8 و 10 ساعات يوميًا.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24