Advertisement

صحة

المشروبات "الخالية من السكر" لا تحمي الكبد كما يُعتقد!

Lebanon 24
10-10-2025 | 00:30
A-
A+
Doc-P-1427520-638956771064141817.png
Doc-P-1427520-638956771064141817.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت دراسة طبية حديثة أن استبدال المشروبات الغازية السكرية بالمشروبات قليلة السكر أو المُحلاة صناعياً لا يقلل من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني، كما كان يُعتقد سابقاً.
Advertisement

وقدّم الباحثون نتائجهم خلال مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز الهضمي المنعقد في برلين، مؤكدين أن كلاً من المشروبات المحلاة بالسكر والمشروبات الخالية من السكر مرتبط بارتفاع خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، وهو أحد أكثر أمراض الكبد شيوعاً حول العالم.

ويُعد هذا المرض من أخطر المشكلات الصحية في العصر الحديث، إذ يؤدي تراكم الدهون داخل الكبد إلى اضطرابات في التمثيل الغذائي، ما قد يسبب التهابات خطيرة أو حتى فشل الكبد. وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 30% من سكان العالم يعانون منه.

الدراسة، التي شملت 123,788 شخصاً في المملكة المتحدة لم يكن لديهم تاريخ مرضي في الكبد، تابعت المشاركين على مدى 10.3 سنوات، حيث أجابوا دورياً عن استبيانات تتعلق بأنماطهم الغذائية واستهلاكهم للمشروبات.

وخلال فترة المتابعة، تم تسجيل 1,178 حالة إصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، ووفاة 108 أشخاص بسبب مضاعفات متصلة بالكبد. وأظهرت النتائج أن تناول أكثر من 330 غراماً يومياً من أي نوع من المشروبات المحلاة أو قليلة السكر أو الخالية منه، يزيد بشكل واضح من احتمال الإصابة بالمرض.

كما تبين أن جميع أنواع المشروبات المحلاة، حتى الصناعية منها، ترتبط بزيادة في نسبة دهون الكبد. ومع أن الدراسة لم تثبت علاقة سببية مباشرة، فإنها تثير تساؤلات حول سلامة هذه البدائل.

وقالت الدكتورة ليهي ليو من مستشفى جامعة سوتشو، قائدة فريق البحث: "لطالما وُجهت الأنظار إلى المشروبات السكرية كخطر على الصحة، لكن نتائجنا تُظهر أن البدائل منخفضة أو خالية السكر ليست خياراً آمناً كما يُروّج لها، بل قد تسهم في زيادة خطر الإصابة بالكبد الدهني حتى عند تناولها باعتدال".

(رويترز)
مواضيع ذات صلة
مشروب يحمي من الخرف وتلف الكبد.. ما هو؟
lebanon 24
10/10/2025 11:07:29 Lebanon 24 Lebanon 24
فرعون يدعو إلى "بيروت الكبرى" الخالية من السلاح
lebanon 24
10/10/2025 11:07:29 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة: مستويات مرتفعة من "البلاستيك الدقيق" في هذه المشروبات!
lebanon 24
10/10/2025 11:07:29 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: لبنان الطوائف لا يصنع دولة بل الدولة هي التي تحمي جميع الطوائف وتصون الوطن
lebanon 24
10/10/2025 11:07:29 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

مستشفى جامعة

الأوروبي

المملكة

الغازية

رويترز

أوروبي

الكحول

السكري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:00 | 2025-10-10
02:00 | 2025-10-10
23:00 | 2025-10-09
16:04 | 2025-10-09
13:35 | 2025-10-09
11:00 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24