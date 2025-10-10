Advertisement

صحة

إحذر هذا النوع من الإرهاق… قد يخفي مرضًا خطيرًا!

Lebanon 24
10-10-2025 | 09:01
A-
A+
Doc-P-1427760-638957090241492941.jpeg
Doc-P-1427760-638957090241492941.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّرت جمعية أبحاث السرطان في المملكة المتحدة من أن التعب المستمر والمنهك، الذي يبدأ منذ الصباح ويستمر طوال اليوم رغم النوم الكافي، قد يكون أحد الأعراض المبكرة للسرطان.
Advertisement
 
وأوضحت الجمعية أن نحو 65% من مرضى السرطان يعانون من هذا النوع من الإرهاق، الذي غالبًا ما يُساء تفسيره على أنه ضغط أو إجهاد يومي.

وقالت الجمعية إن التعب المرتبط بالسرطان لا يقتصر على الجانب الجسدي، بل يؤثر أيضًا على الحالة النفسية والعاطفية، ويجعل القيام بالأنشطة اليومية مثل الطبخ أو الاستحمام صعبًا.

أبرز العلامات المصاحبة للتعب المزمن: فقدان الطاقة والرغبة المستمرة في النوم، الحاجة الدائمة للراحة دون سبب واضح، ضعف التركيز وصعوبة اتخاذ القرارات، ألم في العضلات أو ضيق التنفس بعد مجهود بسيط، اضطرابات النوم والشعور بالحزن أو فقدان الشغف

وحذرت الجمعية من أن هذا التعب لا يعني دائمًا وجود السرطان، إذ يمكن أن يكون ناتجًا عن مشاكل أخرى مثل فقر الدم، اضطرابات الغدة الدرقية، السكري، أمراض القلب أو الكلى، كوفيد الطويل الأمد، الاكتئاب، أو بعض الأدوية.

وأكدت الجمعية ضرورة مراجعة الطبيب فورًا عند استمرار التعب بلا تفسير منطقي، لأن الكشف المبكر قد يُحدث فرقًا كبيرًا في فرص العلاج والشفاء.
مواضيع ذات صلة
تحذير من علامات قد تخفي أمراضًا خطيرة في العين.. ما هي؟
lebanon 24
10/10/2025 21:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24
إبنة ممثل شهير وإعلامية معروفة جدّاً كانت مصابة بمرض خطير: "كان باقيلها شهرين"
lebanon 24
10/10/2025 21:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24
احذر... 7 أمراض خطيرة يمكن أن تنتقل إليك عبر المصافحة!
lebanon 24
10/10/2025 21:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24
حجم الرقبة قد يكون مؤشرا لمشاكل صحية خفية
lebanon 24
10/10/2025 21:14:08 Lebanon 24 Lebanon 24

المملكة

الطويل

التركي

السكري

الترك

كوفيد

العلا

ويست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
13:00 | 2025-10-10
10:47 | 2025-10-10
04:00 | 2025-10-10
02:00 | 2025-10-10
00:30 | 2025-10-10
23:00 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24