صحة
إحذر هذا النوع من الإرهاق… قد يخفي مرضًا خطيرًا!
Lebanon 24
10-10-2025
|
09:01
A-
A+
حذّرت جمعية أبحاث السرطان في
المملكة
المتحدة من أن التعب المستمر والمنهك، الذي يبدأ منذ الصباح ويستمر طوال اليوم رغم النوم الكافي، قد يكون أحد الأعراض المبكرة للسرطان.
وأوضحت الجمعية أن نحو 65% من مرضى السرطان يعانون من هذا النوع من الإرهاق، الذي غالبًا ما يُساء تفسيره على أنه ضغط أو إجهاد يومي.
وقالت الجمعية إن التعب المرتبط بالسرطان لا يقتصر على الجانب الجسدي، بل يؤثر أيضًا على الحالة النفسية والعاطفية، ويجعل القيام بالأنشطة اليومية مثل الطبخ أو الاستحمام صعبًا.
أبرز العلامات المصاحبة للتعب المزمن: فقدان الطاقة والرغبة المستمرة في النوم، الحاجة الدائمة للراحة دون سبب واضح، ضعف التركيز وصعوبة اتخاذ القرارات، ألم في العضلات أو ضيق التنفس بعد مجهود بسيط، اضطرابات النوم والشعور بالحزن أو فقدان الشغف
وحذرت الجمعية من أن هذا التعب لا يعني دائمًا وجود السرطان، إذ يمكن أن يكون ناتجًا عن مشاكل أخرى مثل فقر
الدم
، اضطرابات الغدة الدرقية،
السكري
، أمراض القلب أو الكلى،
كوفيد
الطويل
الأمد، الاكتئاب، أو بعض الأدوية.
وأكدت الجمعية ضرورة مراجعة الطبيب فورًا عند استمرار التعب بلا تفسير منطقي، لأن الكشف المبكر قد يُحدث فرقًا كبيرًا في فرص العلاج والشفاء.
