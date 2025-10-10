إحذر هذا النوع من الإرهاق… قد يخفي مرضًا خطيرًا!

حذّرت جمعية أبحاث السرطان في المتحدة من أن التعب المستمر والمنهك، الذي يبدأ منذ الصباح ويستمر طوال اليوم رغم النوم الكافي، قد يكون أحد الأعراض المبكرة للسرطان.

Advertisement

وأوضحت الجمعية أن نحو 65% من مرضى السرطان يعانون من هذا النوع من الإرهاق، الذي غالبًا ما يُساء تفسيره على أنه ضغط أو إجهاد يومي.



وقالت الجمعية إن التعب المرتبط بالسرطان لا يقتصر على الجانب الجسدي، بل يؤثر أيضًا على الحالة النفسية والعاطفية، ويجعل القيام بالأنشطة اليومية مثل الطبخ أو الاستحمام صعبًا.



أبرز العلامات المصاحبة للتعب المزمن: فقدان الطاقة والرغبة المستمرة في النوم، الحاجة الدائمة للراحة دون سبب واضح، ضعف التركيز وصعوبة اتخاذ القرارات، ألم في العضلات أو ضيق التنفس بعد مجهود بسيط، اضطرابات النوم والشعور بالحزن أو فقدان الشغف



وحذرت الجمعية من أن هذا التعب لا يعني دائمًا وجود السرطان، إذ يمكن أن يكون ناتجًا عن مشاكل أخرى مثل فقر ، اضطرابات الغدة الدرقية، ، أمراض القلب أو الكلى، الأمد، الاكتئاب، أو بعض الأدوية.



وأكدت الجمعية ضرورة مراجعة الطبيب فورًا عند استمرار التعب بلا تفسير منطقي، لأن الكشف المبكر قد يُحدث فرقًا كبيرًا في فرص العلاج والشفاء.