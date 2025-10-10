22
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
19
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
13
o
بشري
20
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
تحذير علمي.. النشر ليلاً على وسائل التواصل يهدد صحتك النفسية؟
Lebanon 24
10-10-2025
|
10:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهرت دراسة حديثة أجرتها
جامعة بريستول
البريطانية
، أن الأشخاص الذين ينشرون أو يتصفحون وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الليل أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق مقارنةً بمن يستخدمونها خلال النهار.
Advertisement
وبحسب النتائج، فإن التغريد أو النشر بين الساعة 11 مساءً والخامسة صباحًا يرتبط بتراجع واضح في الصحة النفسية، حيث وجد الباحثون أن هذه العادة تفسّر نحو 2% من التفاوت في الحالة النفسية للمشاركين.
وأوضح الباحثون أن استخدام الهاتف ليلًا قد يعوّض عن النوم، كما أن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يمنع إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، ما يؤدي إلى تأخر النوم وسوء جودته.
الدراسة، التي تابعت أكثر من 18 ألف تغريدة ضمن "دراسة أطفال التسعينيات" في غرب
إنكلترا
، أشارت إلى أن السهر الرقمي لا يسبب فقط اضطراب النوم، بل قد يؤدي إلى "إثارة معرفية" تجعل الدماغ في حالة نشاط دائم تمنع الراحة النفسية.
وقال الباحث دانيال
جونسون
: "تُعامل وسائل التواصل الاجتماعي غالبًا ككتلة واحدة، لكن الأثر النفسي يعتمد على طريقة الاستخدام. ما كشفناه هو أن النشر الليلي سلوك ضار يمكن أن يفاقم القلق والاكتئاب، لذا يجب التفكير بسياسات تحدّ منه وتشجّع على استخدام صحي ومتوازن".
مواضيع ذات صلة
خطر يهدد الصحة النفسية للمراهقين.. إحذروا ألعاب الفيديو
Lebanon 24
خطر يهدد الصحة النفسية للمراهقين.. إحذروا ألعاب الفيديو
10/10/2025 21:14:15
10/10/2025 21:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير علمي جديد لكبار السن.. الأرق يهدد الدماغ
Lebanon 24
تحذير علمي جديد لكبار السن.. الأرق يهدد الدماغ
10/10/2025 21:14:15
10/10/2025 21:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
السيدة عون: "صحتكم النفسية حقكم والقصر الجمهوري بيتكم"
Lebanon 24
السيدة عون: "صحتكم النفسية حقكم والقصر الجمهوري بيتكم"
10/10/2025 21:14:15
10/10/2025 21:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة في مستشفى سان شارل: الصحة النفسية حق أساسي وخدمة يجب أن تتوفّر للجميع
Lebanon 24
وزير الصحة في مستشفى سان شارل: الصحة النفسية حق أساسي وخدمة يجب أن تتوفّر للجميع
10/10/2025 21:14:15
10/10/2025 21:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
جامعة بريستول
البريطانية
البريطاني
إنكلترا
بريستول
جونسون
بريست
جامع
تابع
قد يعجبك أيضاً
هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز يوميًا؟
Lebanon 24
هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز يوميًا؟
13:00 | 2025-10-10
10/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إحذر هذا النوع من الإرهاق… قد يخفي مرضًا خطيرًا!
Lebanon 24
إحذر هذا النوع من الإرهاق… قد يخفي مرضًا خطيرًا!
09:01 | 2025-10-10
10/10/2025 09:01:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أكاذيب صغيرة في عيادة الطبيب.. قد تكون قاتلة!
Lebanon 24
أكاذيب صغيرة في عيادة الطبيب.. قد تكون قاتلة!
04:00 | 2025-10-10
10/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأطعمة تنظف الشرايين وتحمي القلب
Lebanon 24
هذه الأطعمة تنظف الشرايين وتحمي القلب
02:00 | 2025-10-10
10/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المشروبات "الخالية من السكر" لا تحمي الكبد كما يُعتقد!
Lebanon 24
المشروبات "الخالية من السكر" لا تحمي الكبد كما يُعتقد!
00:30 | 2025-10-10
10/10/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الضجة التي أحدثها تسريب فيديو لشجار بين وائل كفوري وزوجته.. هذا ما كشفته طليقته أنجيلا بشارة
Lebanon 24
بعد الضجة التي أحدثها تسريب فيديو لشجار بين وائل كفوري وزوجته.. هذا ما كشفته طليقته أنجيلا بشارة
01:59 | 2025-10-10
10/10/2025 01:59:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لمشادة كلاميّة بين وائل كفوري وزوجته شانا عبود.. وتشكيك في صحّته
Lebanon 24
تسجيل مُسرّب لمشادة كلاميّة بين وائل كفوري وزوجته شانا عبود.. وتشكيك في صحّته
23:00 | 2025-10-09
09/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... صخورٌ سقطت من شاحنة على سيارات!
Lebanon 24
بالفيديو... صخورٌ سقطت من شاحنة على سيارات!
09:22 | 2025-10-10
10/10/2025 09:22:54
Lebanon 24
Lebanon 24
صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها
Lebanon 24
صباح اليوم... الطفلة أريج فُقِدَت خلال وجودها مع عائلتها
10:08 | 2025-10-10
10/10/2025 10:08:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مريم البسام في محطة "LTV"
Lebanon 24
مريم البسام في محطة "LTV"
17:03 | 2025-10-09
09/10/2025 05:03:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
13:00 | 2025-10-10
هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز يوميًا؟
09:01 | 2025-10-10
إحذر هذا النوع من الإرهاق… قد يخفي مرضًا خطيرًا!
04:00 | 2025-10-10
أكاذيب صغيرة في عيادة الطبيب.. قد تكون قاتلة!
02:00 | 2025-10-10
هذه الأطعمة تنظف الشرايين وتحمي القلب
00:30 | 2025-10-10
المشروبات "الخالية من السكر" لا تحمي الكبد كما يُعتقد!
23:00 | 2025-10-09
3 خطوات يومية للحفاظ على صحة ساقيك أثناء العمل
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
10/10/2025 21:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
10/10/2025 21:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
10/10/2025 21:14:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24