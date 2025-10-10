Advertisement

صحة

تحذير علمي.. النشر ليلاً على وسائل التواصل يهدد صحتك النفسية؟

Lebanon 24
10-10-2025 | 10:47
A-
A+
Doc-P-1427791-638957153692775529.jpg
Doc-P-1427791-638957153692775529.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهرت دراسة حديثة أجرتها جامعة بريستول البريطانية، أن الأشخاص الذين ينشرون أو يتصفحون وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الليل أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب والقلق مقارنةً بمن يستخدمونها خلال النهار.
Advertisement

وبحسب النتائج، فإن التغريد أو النشر بين الساعة 11 مساءً والخامسة صباحًا يرتبط بتراجع واضح في الصحة النفسية، حيث وجد الباحثون أن هذه العادة تفسّر نحو 2% من التفاوت في الحالة النفسية للمشاركين.

وأوضح الباحثون أن استخدام الهاتف ليلًا قد يعوّض عن النوم، كما أن الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات يمنع إنتاج هرمون الميلاتونين المسؤول عن النوم، ما يؤدي إلى تأخر النوم وسوء جودته.

الدراسة، التي تابعت أكثر من 18 ألف تغريدة ضمن "دراسة أطفال التسعينيات" في غرب إنكلترا، أشارت إلى أن السهر الرقمي لا يسبب فقط اضطراب النوم، بل قد يؤدي إلى "إثارة معرفية" تجعل الدماغ في حالة نشاط دائم تمنع الراحة النفسية.

وقال الباحث دانيال جونسون: "تُعامل وسائل التواصل الاجتماعي غالبًا ككتلة واحدة، لكن الأثر النفسي يعتمد على طريقة الاستخدام. ما كشفناه هو أن النشر الليلي سلوك ضار يمكن أن يفاقم القلق والاكتئاب، لذا يجب التفكير بسياسات تحدّ منه وتشجّع على استخدام صحي ومتوازن".
مواضيع ذات صلة
خطر يهدد الصحة النفسية للمراهقين.. إحذروا ألعاب الفيديو
lebanon 24
10/10/2025 21:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذير علمي جديد لكبار السن.. الأرق يهدد الدماغ
lebanon 24
10/10/2025 21:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24
السيدة عون: "صحتكم النفسية حقكم والقصر الجمهوري بيتكم"
lebanon 24
10/10/2025 21:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة في مستشفى سان شارل: الصحة النفسية حق أساسي وخدمة يجب أن تتوفّر للجميع
lebanon 24
10/10/2025 21:14:15 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة بريستول

البريطانية

البريطاني

إنكلترا

بريستول

جونسون

بريست

جامع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
13:00 | 2025-10-10
09:01 | 2025-10-10
04:00 | 2025-10-10
02:00 | 2025-10-10
00:30 | 2025-10-10
23:00 | 2025-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24