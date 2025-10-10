Advertisement

صحة

هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز يوميًا؟

Lebanon 24
10-10-2025 | 13:00
Doc-P-1427801-638957167191837081.png
Doc-P-1427801-638957167191837081.png photos 0
الموز من أكثر الفواكه شعبية في العالم. يتميز بطعمه الحلو وسهولة تناوله، وهو من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة. ينمو في المناطق الاستوائية، ويُعتبر من الأطعمة الأساسية في كثير من الدول.
الفوائد الصحية للموز:
1. يعزز صحة القلب

الموز غني بالبوتاسيوم، وهو معدن مهم يساعد على تنظيم ضغط الدم، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

2. يساعد في الهضم

يحتوي على نسبة عالية من الألياف، وخاصة ألياف "البكتين"، التي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك.

3. مصدر للطاقة

يمنح الجسم طاقة سريعة، لذا يُفضّل تناوله قبل أو بعد التمارين الرياضية.

4. يحسن المزاج

يحتوي الموز على مادة "التريبتوفان"، التي تساعد الجسم على إنتاج "السيروتونين"، وهو هرمون السعادة، ما يساعد على تحسين المزاج.

5. يعزز صحة الدماغ

يحتوي على فيتامين B6، الذي يساعد في تحسين وظائف الدماغ وزيادة التركيز.

6. مفيد للعظام

يساعد البوتاسيوم والمغنيسيوم الموجودان في الموز على تقوية العظام والوقاية من هشاشتها.
