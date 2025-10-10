هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز يوميًا؟

Advertisement

الموز من أكثر الفواكه شعبية في العالم. يتميز بطعمه الحلو وسهولة تناوله، وهو من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة. ينمو في ، ويُعتبر من الأطعمة الأساسية في كثير من الدول.الفوائد الصحية للموز:1. يعزز صحة القلبالموز غني بالبوتاسيوم، وهو معدن مهم يساعد على تنظيم ضغط ، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.2. يساعد في الهضميحتوي على نسبة عالية من الألياف، وخاصة ألياف "البكتين"، التي تساعد في تنظيم حركة الأمعاء ومنع الإمساك.3. مصدر للطاقةيمنح الجسم طاقة سريعة، لذا يُفضّل تناوله قبل أو بعد التمارين الرياضية.4. يحسن المزاجيحتوي الموز على مادة "التريبتوفان"، التي تساعد الجسم على إنتاج "السيروتونين"، وهو ، ما يساعد على تحسين المزاج.5. يعزز صحة الدماغيحتوي على فيتامين B6، الذي يساعد في تحسين وظائف الدماغ وزيادة التركيز.6. مفيد للعظاميساعد البوتاسيوم والمغنيسيوم الموجودان في الموز على تقوية العظام والوقاية من هشاشتها.