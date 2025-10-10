21
هذه هي فوائد البصل الصحية
Lebanon 24
10-10-2025
|
15:30
A-
A+
البصل هو نبات من فصيلة الزنجبيلية، ويُعتبر من أكثر الخضروات استخدامًا في الطهي حول العالم. يمتاز البصل بنكهته الحارة ورائحته المميزة التي تضفي طعمًا خاصًا على الأطباق. بالإضافة إلى ذلك، يُعرف البصل بفوائده الصحية العديدة واستخداماته العلاجية القديمة.
الفوائد الصحية للبصل
مضاد للالتهابات: يحتوي البصل على مركبات الكبريت والفلافونويد التي تساعد في تقليل الالتهابات.
تعزيز المناعة: يحتوي على مضادات أكسدة تحارب الجذور الحرة وتعزز جهاز المناعة.
تنظيم السكر في
الدم
: يساهم في خفض مستويات السكر في الدم، ما يجعله مفيدًا لمرضى
السكري
.
صحة القلب: يساعد في تقليل ضغط الدم ومستويات
الكوليسترول
، وبالتالي يحمي من أمراض القلب.
مضاد للبكتيريا: له تأثير مضاد للبكتيريا، ويساعد في مكافحة العدوى.
