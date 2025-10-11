26
صحة
قبل اللجوء إلى الأدوية والجراحة.. اليكم العلاج الاقوى للمفاصل
Lebanon 24
11-10-2025
|
00:17
A-
A+
تعتبر آلام المفاصل وتيبّس الركبتين وأوجاع الوركين من الشكاوى الشائعة بين كبار السن، وغالبا ما يُقبل بها كجزء طبيعي من أعراض الشيخوخة.
لكن الواقع الطبي يوضح أن هذا ليس مصيرا حتميا، فالفصال العظمي — أكثر أمراض المفاصل شيوعا في العالم — يمكن الوقاية منه وعلاجه بطرق غير دوائية فعّالة للغاية.
ويرى الخبراء أن أفضل علاج للفصال العظمي لا يوجد في علب الأدوية أو غرف العمليات، بل في الحركة المنتظمة والتمارين الرياضية. ومع ذلك، تظهر الدراسات أن القليل فقط من المرضى يتلقون الإرشاد المناسب لاستخدام هذا العلاج الفعال.
وتشير أبحاث أُجريت في أنظمة الرعاية الصحية في إيرلندا والمملكة المتحدة والنرويج والولايات المتحدة إلى نمط مقلق: أقل من نصف المصابين بالفصال العظمي يُحالون إلى العلاج الطبيعي أو التمارين الرياضية من قبل أطباء الرعاية الأولية. وفي الوقت نفسه، يحصل أكثر من 60% من هؤلاء المرضى على علاجات لا تتوافق مع الإرشادات الطبية، بينما يُحال نحو 40% إلى الجراحة قبل تجربة الخيارات غير الجراحية.
ولا يعتبر الفصال العظمي مجرد تآكل ميكانيكي للمفصل، بل مرضاً يؤثر على جميع مكوناته: السائل الزلالي والغضروف والعظم والأربطة والعضلات المحيطة، وحتى الأعصاب التي تدعم الحركة. وتستهدف الحركة المنتظمة جميع هذه العناصر، وتحافظ على صحة المفصل بكفاءة.
ويفتقر الغضروف، وهو طبقة واقية تغطي أطراف العظام، إلى إمدادات
الدم
المباشرة ويعتمد على الحركة للبقاء صحيا. فهو يعمل مثل الإسفنجة: ينضغط عند الحركة، فيخرج السوائل ويعيد امتصاص المغذيات، ما يحافظ على مرونة المفصل وصحته.
لذلك، فإن الفكرة التقليدية القائلة بأن الفصال العظمي هو مجرد "تآكل واهتراء" ليست دقيقة. بل هو عملية طويلة من التآكل والإصلاح، حيث تلعب الحركة والتمارين المنتظمة دورا أساسيا في الحفاظ على صحة المفصل.
ولا يفيد النشاط البدني المفاصل فحسب، بل يمتد تأثيره إلى الجسم كله، حيث ثبت أن له فوائد صحية في أكثر من 26 مرضا مزمنا. وفي الفصال العظمي، لا يقتصر تأثيره على تقوية الغضاريف والعضلات، بل يساعد أيضا على الحد من الالتهابات وتحسين التمثيل الغذائي وتعديل التغيرات الهرمونية التي تساهم في تطور المرض.
لا يوجد حاليا دواء قادر على تغيير مسار الفصال العظمي. وبينما قد تكون جراحة استبدال المفصل خيارا مناسبا لبعض المرضى، فهي عملية كبرى ولا تناسب الجميع. لذا، يؤكد الخبراء أن التمارين الرياضية يجب أن تكون الخطوة الأولى في العلاج، ويجب الاستمرار فيها طوال مراحل المرض، لأنها الأقل خطورة والأكثر شمولية للفوائد الصحية.
التقرير من إعداد كلوداغ تومي، أخصائية علاج طبيعي وأستاذة مشاركة،
كلية الصحة
المساعدة، جامعة
ليمريك
.
3 أدوات لا يجب مشاركتها مطلقاً مع الآخرين
Lebanon 24
3 أدوات لا يجب مشاركتها مطلقاً مع الآخرين
04:26 | 2025-10-11
11/10/2025 04:26:59
Lebanon 24
Lebanon 24
لشعر كثيف وصحي... اليك هذه النصائح الغذائية
Lebanon 24
لشعر كثيف وصحي... اليك هذه النصائح الغذائية
02:08 | 2025-10-11
11/10/2025 02:08:49
Lebanon 24
Lebanon 24
التدخين وتأثيره على تشوهات الجنين
Lebanon 24
التدخين وتأثيره على تشوهات الجنين
23:00 | 2025-10-10
10/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي فوائد البصل الصحية
Lebanon 24
هذه هي فوائد البصل الصحية
15:30 | 2025-10-10
10/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز يوميًا؟
Lebanon 24
هل تعلم ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز يوميًا؟
13:00 | 2025-10-10
10/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
