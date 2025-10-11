Advertisement

صحة

لشعر كثيف وصحي... اليك هذه النصائح الغذائية

Lebanon 24
11-10-2025 | 02:08
يسعى كثيرون إلى الحصول على شعرٍ كثيف ولامع وصحي، وغالباً ما يربطون ذلك بالمنتجات الفاخرة والعلاجات باهظة الثمن.

لكن المفاجأة هي أن السر الحقيقي يكمن في التغذية الداخلية وليس في المستحضرات الخارجية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة Times of India.
من الجذور تبدأ الحكاية
إذ تبدأ صحة الشعر من بصيلاته الدقيقة التي تعتمد على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الحيوية. وعندما يفتقر الجسم إلى هذه العناصر، ينعكس ذلك مباشرة على الشعر الذي يصبح ضعيفاً ومتقصفاً ومتساقطاً.

كما يؤكد خبراء التغذية أن الشعر الصحي يبدأ من الداخل. فبدلاً من الاعتماد على منتجات باهظة الثمن، ينصحون باتباع نظام غذائي متوازن غني بالبروتينات والمعادن والفيتامينات، لضمان نمو شعر أقوى وأكثر كثافة ولمعاناً، بطريقة طبيعية ومستدامة.

ووفقاً للدراسات العلمية، فإن أهم العناصر التي تمنح الشعر قوته ولمعانه هي:
1. البيوتين (فيتامين B7)
إذ يُعرف البيوتين بأنه "فيتامين الجمال"، ويساعد الجسم على إنتاج الكيراتين، وهو البروتين الأساسي المكون للشعر، ونقصه يؤدي إلى هشاشة الشعر وتقصفه.

فيما يتواجد البيوتين في صفار البيض والمكسرات والسلمون والبطاطا الحلوة.

2. فيتامين D
كذلك ينشط فيتامين D بصيلات الشعر عبر مستقبلات خاصة، ونقصه يرتبط بحالات تساقط الشعر مثل الثعلبة البقعية.

ويكفي التعرض لأشعة الشمس يومياً لمدة 15 دقيقة للحصول على جرعة كافية، إلى جانب الحليب المدعّم والأسماك الدهنية.

3. الحديد
أما الحديد فيعمل كوقود لنقل الأكسجين إلى بصيلات الشعر. ونقص الحديد، خاصة لدى النساء، من أبرز أسباب تساقط الشعر. ويمكن تعويضه عبر اللحوم الحمراء والعدس والسبانخ، مع فيتامين C لتحسين الامتصاص.

4. الزنك
في حين يساهم الزنك في إصلاح أنسجة الشعر وتنظيم عمل الغدد الدهنية المحيطة بالبصيلات، ونقصه يؤدي لتساقط الشعر وظهور القشرة. ويوجد الزنك بكثرة في المحار والحمص وبذور القرع والكاجو.

5. فيتامين E
بينما يمنح فيتامين E وهو مضاد أكسدة قوي الشعر لمعانه ويحمي فروة الرأس من التلف الناتج عن الإجهاد التأكسدي. ويمكن الحصول عليه من اللوز والأفوكادو وبذور دوار الشمس.

6. أحماض أوميغا-3 الدهنية
هذا وتعتبر أحماض أوميغا 3 دهونا صحية ضرورية لترطيب الشعر وتقليل التهابات فروة الرأس. وتتوافر في السلمون والسردين وبذور الشيا والكتان.

7. فيتامين A
إلى ذلك، يساعد فيتامين A على إنتاج الزهم، وهو بلسم طبيعي يحافظ على رطوبة فروة الرأس. لكن الإفراط في تناوله قد يؤدي لتساقط الشعر. ويوجد في البطاطا الحلوة والجزر والسبانخ.

8. فيتامين C
ويعزز فيتامين C امتصاص الحديد ويساعد على إنتاج الكولاجين الذي يقوي الشعر. وأهم مصادره هي البرتقال والفراولة والفلفل الحلو.

9. البروتين
أما البروتين فيشكل عنصراً أساسياً لبناء الشعر لأنه مكوَّن في معظمه من الكيراتين. ويبطئ نقص البروتين النمو ويضعف البصيلات. ويتوافر في الدجاج والبيض والأسماك والبقوليات.
