صحة

الكورن فليكس وجبة الصباح السريعة لطفلك.. إحذريها!

Lebanon 24
11-10-2025 | 06:51
في زحمة الصباح وضيق الوقت، تلجأ الأمهات إلى الكورن فليكس كخيار فطور سريع وسهل التحضير للأطفال، بضع ملاعق من الرقائق مع الحليب وربما بعض الفواكه، وتُصبح الوجبة جاهزة في دقائق. لكن خلف هذه البساطة، يخفي هذا الإفطار الشهير وجهًا آخر أقل صحة مما يبدو.
رقائق الذرة بطعمها المقرمش وحلاوتها العالية تجذب الأطفال قبل الكبار، بفضل التسويق الذكي الذي يربطها بالمتعة والألوان والشخصيات الكرتونية. ومع مرور الوقت، تتحول هذه الوجبة السريعة إلى عادة غذائية يومية يصعب التخلّي عنها، رغم ما تحمله من أضرار محتملة.

توضح اختصاصية التغذية الهندية كافيتا ديفغان أن الكورن فليكس منخفض القيمة الغذائية ويحتوي على نسب مرتفعة من السكر والكربوهيدرات البسيطة، ما يجعله غير مشبع لفترة طويلة، ويدفع الطفل لتناول المزيد من الأطعمة خلال اليوم. كما يؤدي الإفراط في استهلاكه إلى "إدمان السكر" وصعوبة تقبّل الأطعمة الطبيعية الأقل حلاوة.

وتحذر مؤسسة القلب البريطانية من أن رقائق الذرة، حتى المصنوعة من الحبوب الكاملة، لا تُعد فطورًا صحيًا متكاملًا إذا تم تناولها بمفردها، مشددة على ضرورة دمجها مع مصادر ألياف أو فواكه طازجة.

أما الأنواع المنكّهة بالشوكولاتة أو العسل أو الفواكه الصناعية، فهي الأخطر على الإطلاق، إذ تحتوي على ضعف كمية السكر مقارنة بالأنواع التقليدية، إضافة إلى الألوان والنكهات الاصطناعية والدهون المهدرجة التي تزيد من خطر السمنة وأمراض القلب.

وأظهرت دراسة في "المجلة الدولية للتغذية السلوكية والنشاط البدني" أن الاستهلاك المستمر لأطعمة عالية السعرات مثل الكورن فليكس يرتبط بزيادة احتمالات السمنة وصعوبة التحكم بالوزن، فيما أشار "المعهد الأميركي لأبحاث السرطان" إلى أن الإفراط في تناول الأطعمة المصنعة قد يؤدي على المدى الطويل إلى ارتفاع مخاطر الإصابة بالسكري وارتفاع ضغط الدم.

الحل لا يكمن في حرمان الأطفال من طعامهم المفضل، بل في تعديل العادات الغذائية عبر إدخال بدائل أكثر توازنًا مثل:
- الشوفان بالحليب والفواكه،
- الزبادي مع العسل والمكسرات،
- خبز الحبوب الكاملة مع البيض أو الجبن،
- أو حتى رقائق منزلية مخبوزة خالية من السكر المضاف.

إن الفطور ليس مجرد بداية لليوم، بل هو حجر الأساس لصحة الطفل ونموه. لذلك، قد يكون الوقت قد حان لإعادة التفكير في الوجبة التي تبدأ بها العائلة صباحها كل يوم.
 
