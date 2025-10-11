تنقل أمراضًا خطيرة… 3 أدوات احذر مشاركتها مع الآخرين!

في خضم التحضيرات للسفر أو التنقل، قد ينسى البعض بعض الأدوات الشخصية مثل المنشفة، أو شفرة الحلاقة، أو فرشاة الأسنان، فيلجأون أحيانًا لاستخدام أدوات غيرهم. لكن، هل يُعدّ ذلك آمناً؟
الخبراء يحذرون من هذه الخطوة، إذ لا يقتصر الأمر على النظافة فحسب، بل لأن مشاركة أدوات الحمّام قد تنقل أمراضاً خطيرة.
فالكائنات المجهرية مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات يمكنها البقاء على الأسطح المختلفة،من المناشف إلى المعادن
والبلاستيك، لفترات طويلة.
وتؤكد دراسات أن بعضها يبقى نشطاً لأيام، وأحياناً لأشهر أو حتى لسنوات، ما يجعل الاستخدام المشترك لتلك الأدوات مخاطرة حقيقية.
1- المناشف
دراسة أميركية على طلاب كرة قدم أظهرت أن الذين شاركوا المناشف كانوا أكثر عرضة بـ8 مرات للإصابة بالمكورات العنقودية، وهي بكتيريا قد تسبب طفحاً جلدياً أو، في حالات نادرة، تعفناً في الدم
يهدد الحياة.
كما أظهرت متابعة 150 أسرة وجود طفل مصاب بالمكورات أن مشاركة المناشف تزيد خطر انتقال العدوى بين أفراد الأسرة.
ورغم الاعتقاد أن الاستحمام يزيل البكتيريا، إلا أن البيئة الرطبة والدافئة للحمام تعزز نمو الميكروبات، مما يجعل مشاركة الأدوات الشخصية خطرة.
2- فرشاة الأسنان:
مشاركة فرشاة الأسنان ليست فقط عادة غير صحية، بل قد تنقل أمراضاً فيروسية مثل التهاب الكبد سي، خاصة إذا تسببت الجروح في اللثة.
كما يمكن للفيروسات الشائعة مثل الهربس
وفيروس إبشتاين بار أن تنتقل عبر اللعاب أو الأسطح الملوثة حتى بدون ظهور أعراض لدى الشخص الحامل.
3- شفرات الحلاقة:
تعد من أخطر الأدوات عند المشاركة، إذ يمكن للجروح البسيطة أن تسمح بمرور الفيروسات المنقولة بالدم
، بما في ذلك فيروس
الورم الحليمي البشري
(HPV) المسبب للثآليل الجلدية.
لهذا السبب، ينصح أطباء الجلدية بعدم مشاركة المناشف أو فرش الأسنان أو شفرات الحلاقة أو أي أدوات شخصية.
من الأكثر عرضة للإصابة؟
ورغم أن الخطر في الحالات الفردية منخفض نسبيا، إلا أن بعض الفئات أكثر عرضة للإصابة، ومنها: الأطفال، بسبب الجهاز المناعي غير المكتمل، وكذلك كبار السن، بسبب تراجع المناعة مع التقدم في العمر، ومرضى السكري
، حيث تؤثر مستويات السكر المرتفعة على وظائف المناعة من يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، مثل مرضى السرطان أو بعد زراعة الأعضاء.