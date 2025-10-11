Advertisement

صحة

معلومات مهمة.. تحذير من المياه المعبأة بـ"عبوات بلاستيكية"

Lebanon 24
11-10-2025 | 16:27
A-
A+
Doc-P-1428245-638958222273928828.jpg
Doc-P-1428245-638958222273928828.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذرت دراسة حديثة من أن مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية قد تحتوي على جزيئات بلاستيك دقيقة تشكل خطراً صحياً، حيث يمكنها اختراق دفاعات الجسم والتراكم في الأعضاء الحيوية، مما قد يرفع احتمالات الإصابة بالسرطان وأمراض مزمنة أخرى.
Advertisement
 

وكشفت الدراسة، التي أشرفت عليها خبيرة إدارة البيئة سارة ساجدي من جامعة كونكورديا الكندية، أن الأفراد الذين يعتمدون على المياه المعبأة بانتظام يتعرضون سنويا لما يقرب من 90 ألف جزيء بلاستيك دقيق إضافي مقارنة بمستخدمي مياه الصنبور، وفقا لموقع "ساينس دايلي".


ورأت أن هذه الجزيئات المجهرية، التي قد لا يتجاوز حجمها ميكرونين، تتكون أثناء عمليات تصنيع وتخزين ونقل المياه المعبأة.


ووصفت ساجدي المخاطر المرتبطة بالعبوات البلاستيكية أحادية الاستخدام بـ"الخطيرة" مشيرة إلى أن الآثار الضارة، التي تحدث نتيجة التعرض المتكرر والمطول لمادة سامة، تشكل التهديد الأكبر وليس التسمم الحاد معتبرة أنه "لا مانع من استخدام المياه المعبأة في حالات الطوارئ، لكنها لا ينبغي أن تكون عادة يومية" داعية إلى تعزيز الوعي العام بالمخاطر طويلة الأمد.


ونشرت الدراسة في مجلة هازارديس ماتيريالز (Journal of Hazardous Materials) وأظهرت أدلة متزايدة تربط التعرض للبلاستيك الدقيق بالتهابات مزمنة، والإجهاد التأكسدي، واضطرابات الهرمونات، والعقم، وتلف الأعصاب، والسرطان.


كذلك، أشارت إلى أن هذه الجزيئات قد تعطل ميكروبيوم الأمعاء، مما يؤثر على البكتيريا النافعة ويزيد مخاطر الإصابة بأمراض مثل سرطان القولون والاكتئاب.


ودعت ساجدي إلى تشريعات أكثر صرامة للحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، مطالبة بوضع ملصقات إلزامية توضح وجود البلاستيك الدقيق في المنتجات وتأثيراته الصحية، مع محاسبة الشركات على دورة حياة منتجاتها.
 

ونصحت ساجدي الأفراد بالتحول إلى أدوات زجاجية أو معدنية لتقليل التعرض للبلاستيك، مؤكدة أهمية مكافحة تلوث البلاستيك الدقيق لضمان "مستقبل أكثر استدامة وأمانا لمصادر مياه الشرب". (الجزيرة نت)
مواضيع ذات صلة
دراسة تحذر: مياه العبوات البلاستيكية قد تزيد خطر السرطان
lebanon 24
12/10/2025 04:27:44 Lebanon 24 Lebanon 24
أزمة الكهرباء والمياه في بيروت: الجمل يحذر من "ابتزاز الخدمات الأساسية"
lebanon 24
12/10/2025 04:27:44 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات مهمة... هذا ما يجب تناوله قبل تلقي لقاح "الانفلونزا" وبعده
lebanon 24
12/10/2025 04:27:44 Lebanon 24 Lebanon 24
في لبنان والعالم العربي.. معلومات مهمة عن "العملات الرقميّة"
lebanon 24
12/10/2025 04:27:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الجزيرة

رونين

جزيرة

كوردي

كندية

جامع

روبي

ريال

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2025-10-11
10:25 | 2025-10-11
06:51 | 2025-10-11
06:33 | 2025-10-11
06:30 | 2025-10-11
02:08 | 2025-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24