لماذا تعيش النساء أكثر من الرجال؟

حاولت دراسة جديدة الوقوف على الأسباب التي تتعلق بالسر الذي يجعل النساء يعشن أطول من الرجال والوصول إلى إجابة عن هذا السؤال.ويقول التقرير الذي استعرض الدراسة ونتائجها في موقع "بي سايكولوجي توداي" الأميركي، إنه في المتوسط وعلى المستوى العالمي يموت الرجال قبل النساء بـ5.4 سنة، ورغم اختلاف عدد السنوات الدقيق بين بلد وآخر، فإن هذه الظاهرة موجودة في كل أنحاء العالم وفي مختلف الثقافات.وكان أحد العوامل التي فسرت بعض النتائج في هذه الدراسة هو اختلافات الحجم بين ذكور وإناث الحيوانات، ففي الأنواع التي كانت فيها ذكور الحيوانات أكبر بكثير من إناثها، كانت فجوة العمر أكبر.علاوة على ذلك، كانت رعاية الإناث لأطفالها عاملاً مُساهماً في تفاقم العمرية، حيث تميل الأمهات عموماً إلى خوض مخاطر أقل، نظراً لمسؤوليتهن عن أطفالهن، مما قد يُفسر سبب زيادة متوسط العمر المتوقع لكونهن أمهات. (العربية)