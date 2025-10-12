24
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
21
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
11
o
بشري
17
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
لماذا تعيش النساء أكثر من الرجال؟
Lebanon 24
12-10-2025
|
09:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
حاولت دراسة جديدة الوقوف على الأسباب التي تتعلق بالسر الذي يجعل النساء يعشن أطول من الرجال والوصول إلى إجابة عن هذا السؤال.
ويقول التقرير الذي استعرض الدراسة ونتائجها في موقع "بي سايكولوجي توداي" الأميركي، إنه في المتوسط وعلى المستوى العالمي يموت الرجال قبل النساء بـ5.4 سنة، ورغم اختلاف عدد السنوات الدقيق بين بلد وآخر، فإن هذه الظاهرة موجودة في كل أنحاء العالم وفي مختلف الثقافات.
Advertisement
وكان أحد العوامل التي فسرت بعض النتائج في هذه الدراسة هو اختلافات الحجم بين ذكور وإناث الحيوانات، ففي الأنواع التي كانت فيها ذكور الحيوانات أكبر بكثير من إناثها، كانت فجوة العمر أكبر.
علاوة على ذلك، كانت رعاية الإناث لأطفالها عاملاً مُساهماً في تفاقم
الفجوة
العمرية، حيث تميل الأمهات عموماً إلى خوض مخاطر أقل، نظراً لمسؤوليتهن عن أطفالهن، مما قد يُفسر سبب زيادة متوسط العمر المتوقع لكونهن أمهات. (العربية)
مواضيع ذات صلة
لماذا تشعر النساء بالألم أكثر من الرجال؟ العلم يحسم الجدل
Lebanon 24
لماذا تشعر النساء بالألم أكثر من الرجال؟ العلم يحسم الجدل
12/10/2025 17:58:17
12/10/2025 17:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بحث بريطاني: الرجال يحصلون على مكافآت أكثر من النساء
Lebanon 24
بحث بريطاني: الرجال يحصلون على مكافآت أكثر من النساء
12/10/2025 17:58:17
12/10/2025 17:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر: أطفال ونساء ورجال غزة وفلسطين يستحقون العيش بأمان
Lebanon 24
مطر: أطفال ونساء ورجال غزة وفلسطين يستحقون العيش بأمان
12/10/2025 17:58:17
12/10/2025 17:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة نساء تحت الأنقاض .. رجال الإنقاذ رفضوا لمسهن إليكم السبب
Lebanon 24
وفاة نساء تحت الأنقاض .. رجال الإنقاذ رفضوا لمسهن إليكم السبب
12/10/2025 17:58:17
12/10/2025 17:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الفجوة
العمري
الظاهر
سايكو
قد يعجبك أيضاً
دراسات تكشف.. هذا ما تفعله روبوتات الدردشة بعقل الإنسان
Lebanon 24
دراسات تكشف.. هذا ما تفعله روبوتات الدردشة بعقل الإنسان
06:40 | 2025-10-12
12/10/2025 06:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يتناول دواء "ترامادول".. أمور يجب معرفتها
Lebanon 24
لمن يتناول دواء "ترامادول".. أمور يجب معرفتها
05:00 | 2025-10-12
12/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن المشروبات ذات السكر القليل.. إليكم هذه المعلومة
Lebanon 24
عن المشروبات ذات السكر القليل.. إليكم هذه المعلومة
02:00 | 2025-10-12
12/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة جديدة.. ماذا قالت عن "حقن تقليل الوزن"؟
Lebanon 24
دراسة جديدة.. ماذا قالت عن "حقن تقليل الوزن"؟
23:00 | 2025-10-11
11/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مهمة.. تحذير من المياه المعبأة بـ"عبوات بلاستيكية"
Lebanon 24
معلومات مهمة.. تحذير من المياه المعبأة بـ"عبوات بلاستيكية"
16:27 | 2025-10-11
11/10/2025 04:27:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
Lebanon 24
إطلاق نار في الضاحية و "بيان قديم لأدرعي".. ماذا يجري؟
13:29 | 2025-10-11
11/10/2025 01:29:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
Lebanon 24
"أونصة" بـ50 دولاراً في لبنان.. ماذا يشهد "سوق الصاغة"؟
15:39 | 2025-10-11
11/10/2025 03:39:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. ماذا كشف مركز أبحاث؟
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. ماذا كشف مركز أبحاث؟
14:30 | 2025-10-11
11/10/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
Lebanon 24
لم تكشف لأحد إصابتها بسرطان مميت... لماذا لم تُدفن الإعلاميّة يمنى شري في لبنان؟
07:23 | 2025-10-12
12/10/2025 07:23:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد تعرّضه لاعتداء مروّع.. وفاة فنان في المستشفى متأثراً بإصابته الخطيرة (صورة)
09:30 | 2025-10-12
12/10/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في صحة
06:40 | 2025-10-12
دراسات تكشف.. هذا ما تفعله روبوتات الدردشة بعقل الإنسان
05:00 | 2025-10-12
لمن يتناول دواء "ترامادول".. أمور يجب معرفتها
02:00 | 2025-10-12
عن المشروبات ذات السكر القليل.. إليكم هذه المعلومة
23:00 | 2025-10-11
دراسة جديدة.. ماذا قالت عن "حقن تقليل الوزن"؟
16:27 | 2025-10-11
معلومات مهمة.. تحذير من المياه المعبأة بـ"عبوات بلاستيكية"
14:00 | 2025-10-11
"مشروبات" قبل النوم تحرق الدهون.. اكتشفوها
فيديو
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
12/10/2025 17:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
12/10/2025 17:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف.. اغتيالات وانقطاع للانترنت وهذا ما سيحل بالذهب و"واتساب" (فيديو)
15:00 | 2025-09-30
12/10/2025 17:58:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24