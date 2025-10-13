Advertisement

صحة

أسرار رشاقة جينيفر أنيستون.. "سلطة الكينوا" وصفة الجمال واللياقة

Lebanon 24
13-10-2025
تواصل الممثلة الأميركية الشهيرة جينيفر أنيستون، بطلة المسلسل الأسطوري "فريندز"، التزامها بنمط حياة صحي ومتوازن، يجعلها تبدو وكأن الزمن لا يمسّها رغم بلوغها السادسة والخمسين.
وفي أحدث مقابلاتها، كشفت أنيستون عن غذائها "السري" الذي تعتمد عليه للحفاظ على رشاقتها ونضارة بشرتها: سلطة الكينوا.

تُفضّل أنيستون تناول هذه السلطة خلال السفر أو فترات التصوير الطويلة، إذ تجمع بين الفائدة والطعم اللذيذ.
وتعتمد وصفتها على الكينوا المطبوخة مع الحمص والفستق وجبنة الفيتا والنعناع والبقدونس، وتُقدَّم بصلصة خلّ الليمون البسيطة.

وتُعد الكينوا من أبرز المكونات الغنية بالبروتين النباتي الكامل، حيث تحتوي على جميع الأحماض الأمينية التسعة الأساسية، وهي خالية من الغلوتين وغنية بالألياف والمعادن والفيتامينات.
ويؤكد خبراء التغذية أن البروتين الموجود فيها يساعد على التحكم في الشهية، بينما تساهم الألياف في تعزيز الهضم وصحة الأمعاء وإدارة الوزن.

ولا تتوقف فوائد الكينوا عند إنقاص الوزن فحسب، بل تمتد إلى تحسين صحة البشرة والجهاز العصبي بفضل احتوائها على فيتاميني A وB2، إلى جانب الحديد ومضادات الأكسدة وأحماض أوميغا 3 التي تدعم صحة القلب.
كما أن مؤشرها الجلايسيمي المنخفض يجعلها خيارًا مثاليًا لمرضى السكري.

وتؤمن أنيستون بأن الجمال يبدأ من الداخل، قائلة في تصريحات سابقة: "ما نأكله ينعكس على بشرتنا ومزاجنا وصحتنا، لا أبحث عن حمية قاسية، بل عن توازن دائم."
وهكذا، يبدو أن سرّ شباب نجمة هوليوود ليس في عمليات التجميل أو المستحضرات الباهظة، بل في طبق سلطة بسيط صنع من الحبوب والنباتات.
 
