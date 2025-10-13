أسرار رشاقة جينيفر أنيستون.. "سلطة الكينوا" وصفة الجمال واللياقة

Advertisement

تواصل الممثلة الأميركية الشهيرة ، بطلة المسلسل الأسطوري "فريندز"، التزامها بنمط حياة صحي ومتوازن، يجعلها تبدو وكأن الزمن لا يمسّها رغم بلوغها السادسة والخمسين.وفي أحدث مقابلاتها، كشفت عن غذائها "السري" الذي تعتمد عليه للحفاظ على رشاقتها ونضارة بشرتها: سلطة الكينوا.تُفضّل أنيستون تناول هذه السلطة خلال السفر أو فترات التصوير الطويلة، إذ تجمع بين الفائدة والطعم اللذيذ.وتعتمد وصفتها على الكينوا المطبوخة مع الحمص والفستق وجبنة الفيتا والنعناع والبقدونس، وتُقدَّم بصلصة خلّ الليمون البسيطة.وتُعد الكينوا من أبرز المكونات الغنية بالبروتين النباتي الكامل، حيث تحتوي على جميع الأحماض الأمينية التسعة الأساسية، وهي خالية من الغلوتين وغنية بالألياف والمعادن والفيتامينات.ويؤكد خبراء التغذية أن البروتين الموجود فيها يساعد على الشهية، بينما تساهم الألياف في تعزيز الهضم وصحة الأمعاء وإدارة الوزن.ولا تتوقف فوائد الكينوا عند إنقاص الوزن فحسب، بل تمتد إلى تحسين صحة البشرة والجهاز العصبي بفضل احتوائها على فيتاميني A وB2، إلى جانب الحديد ومضادات الأكسدة وأحماض 3 التي تدعم صحة القلب.كما أن مؤشرها الجلايسيمي المنخفض يجعلها خيارًا مثاليًا لمرضى .وتؤمن أنيستون بأن الجمال يبدأ من الداخل، قائلة في تصريحات سابقة: "ما نأكله ينعكس على بشرتنا ومزاجنا وصحتنا، لا أبحث عن قاسية، بل عن توازن دائم."وهكذا، يبدو أن سرّ شباب نجمة ليس في عمليات التجميل أو المستحضرات الباهظة، بل في طبق سلطة بسيط صنع من الحبوب والنباتات.