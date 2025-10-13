24
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
24
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
15
o
زحلة
17
o
بعلبك
10
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
كيف تؤثر الرضاعة الطبيعية على صحة الأطفال؟
Lebanon 24
13-10-2025
|
08:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثبتت دراسة حديثة أن الرضاعة الطبيعية لمدة ستة أشهر على الأقل تساعد الأطفال على مكافحة العدوى وتقليل الالتهابات المزمنة، مما يساهم في تحسين صحتهم على المدى
الطويل
.
Advertisement
وأكد الباحثون أن فهم كيفية تأثير مكونات حليب الأم على الجهاز المناعي قد يفتح آفاقا لتحسين صحة جميع الأطفال، بما فيهم من لم يرضعوا رضاعة طبيعية.
وركزت الدراسة، التي قادها كل من
معهد مردوخ
لأبحاث الأطفال (MCRI) ومعهد بيكر للقلب والسكري بالتعاون مع عدة مؤسسات بحثية، على تفسير سبب انخفاض معدلات العدوى والالتهابات المزمنة لدى الرضع الذين يرضعون رضاعة طبيعية لفترة طويلة، وهو ما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض الطفولة مثل الحساسية والسكري والربو لاحقا.
وأشارت النتائج إلى دور بارز لنوع خاص من الدهون يسمى "بلازمالوجينات"، المتوفرة بكثرة في حليب الأم، في تقليل الالتهاب. وهذه الدهون، التي لا توجد عادة في الحليب الصناعي، تلعب دورا أساسيا في تعزيز صحة الجهاز المناعي.
وأكدت الدكتورة ساتفيكا بوروجوبالي، من معهد بيكر: "يلعب حليب الأم دورا محوريا في دعم الجهاز المناعي للمواليد الجدد، فهو غني بالدهون والعناصر الغذائية الأساسية، إضافة إلى الأجسام المضادة وخلايا
الدم
البيضاء التي تحمي الطفل من الأمراض".
وأضافت: "حددت الدراسة مسارات بيولوجية رئيسية توضّح كيف تحسّن الرضاعة الطبيعية الصحة المناعية وتقليل الالتهابات، ما يخفّض خطر الإصابة بأمراض الطفولة المزمنة وأمراض القلب والسكري في مراحل لاحقة". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
كيف يؤثر التدخين على صحة الجنين؟
Lebanon 24
كيف يؤثر التدخين على صحة الجنين؟
13/10/2025 19:13:27
13/10/2025 19:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تؤثر الصفات الشخصية الإيجابية على طول العمر والصحة؟
Lebanon 24
كيف تؤثر الصفات الشخصية الإيجابية على طول العمر والصحة؟
13/10/2025 19:13:27
13/10/2025 19:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف تؤثر الهرمونات على حياة المرأة؟
Lebanon 24
كيف تؤثر الهرمونات على حياة المرأة؟
13/10/2025 19:13:27
13/10/2025 19:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف يمكن لحفنة من الجوز أن تؤثر على النوم والتركيز؟
Lebanon 24
كيف يمكن لحفنة من الجوز أن تؤثر على النوم والتركيز؟
13/10/2025 19:13:27
13/10/2025 19:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
معهد مردوخ
معهد بيك
الطويل
السكري
روسيا
الرب
ساسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
الصمت الرقمي.. وجه خفي لشخصيات تراقب أكثر مما تتكلم
Lebanon 24
الصمت الرقمي.. وجه خفي لشخصيات تراقب أكثر مما تتكلم
10:55 | 2025-10-13
13/10/2025 10:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تأثير مفاجئ لـ"كورونا"... ماذا كشفت آخر الدراسات؟
Lebanon 24
تأثير مفاجئ لـ"كورونا"... ماذا كشفت آخر الدراسات؟
10:42 | 2025-10-13
13/10/2025 10:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"بكتيريا قاتلة" تنتشر.. وتحذير عاجل
Lebanon 24
"بكتيريا قاتلة" تنتشر.. وتحذير عاجل
09:15 | 2025-10-13
13/10/2025 09:15:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أسرار رشاقة جينيفر أنيستون.. "سلطة الكينوا" وصفة الجمال واللياقة
Lebanon 24
أسرار رشاقة جينيفر أنيستون.. "سلطة الكينوا" وصفة الجمال واللياقة
06:30 | 2025-10-13
13/10/2025 06:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سبب ارتفاع معدلات الاكتئاب لدى النساء مقارنة بالرجال
Lebanon 24
هذا سبب ارتفاع معدلات الاكتئاب لدى النساء مقارنة بالرجال
01:51 | 2025-10-13
13/10/2025 01:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
08:58 | 2025-10-13
13/10/2025 08:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
Lebanon 24
تقريرٌ يحذر من اندلاع "جبهة لبنان" بعد غزة.. ماذا كشف؟
14:00 | 2025-10-12
12/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيلا حديد تُنقل إلى ألمانيا.. اليكم جديد وضعها الصحي
Lebanon 24
بيلا حديد تُنقل إلى ألمانيا.. اليكم جديد وضعها الصحي
23:00 | 2025-10-12
12/10/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بؤرة تهدد بإشعال حرب عالمية ثالثة.. أين هي وما قصتها؟
Lebanon 24
بؤرة تهدد بإشعال حرب عالمية ثالثة.. أين هي وما قصتها؟
16:00 | 2025-10-12
12/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد فضيحة التسجيل الصوتي.. وائل كفوري سيتخذ إجراءات قانونية ومُفاجأة بهوية من سرّبه
Lebanon 24
بعد فضيحة التسجيل الصوتي.. وائل كفوري سيتخذ إجراءات قانونية ومُفاجأة بهوية من سرّبه
02:57 | 2025-10-13
13/10/2025 02:57:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
10:55 | 2025-10-13
الصمت الرقمي.. وجه خفي لشخصيات تراقب أكثر مما تتكلم
10:42 | 2025-10-13
تأثير مفاجئ لـ"كورونا"... ماذا كشفت آخر الدراسات؟
09:15 | 2025-10-13
"بكتيريا قاتلة" تنتشر.. وتحذير عاجل
06:30 | 2025-10-13
أسرار رشاقة جينيفر أنيستون.. "سلطة الكينوا" وصفة الجمال واللياقة
01:51 | 2025-10-13
هذا سبب ارتفاع معدلات الاكتئاب لدى النساء مقارنة بالرجال
23:49 | 2025-10-12
مشروب شائع يحسّن صحة الكبد ويساعده على الوقاية من المرض!
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
13/10/2025 19:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
13/10/2025 19:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
13/10/2025 19:13:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24