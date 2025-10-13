القلق والاكتئاب والإدمان.. ثلاثية قاتلة تهدد حياة الشباب عالميًا!

Advertisement

حذّرت دراسة دولية نُشرت في مجلة "لانسيت" وعرضت خلال قمة الصحة العالمية في ، من "أزمة ناشئة" تتمثل في ارتفاع معدلات الوفيات بين المراهقين والشباب حول العالم، رغم تراجعها في الفئات العمرية الأخرى.وأوضحت الدراسة، التي شملت أكثر من 16,500 عالم، أن الانتحار وتعاطي المخدرات والكحول يقف وراء الزيادة في الوفيات بأميركا الشمالية وأميركا اللاتينية، فيما تُعزى الأسباب في جنوب الصحراء إلى والإصابات غير المقصودة.وأشارت النتائج إلى أن الأمراض المزمنة كالقلب والسكري تمثل الآن ثلثي عبء المرض عالميًا، في حين تتزايد اضطرابات الصحة النفسية بين الشباب، خصوصًا النساء، ما وصفه الباحثون بأنه جرس إنذار لصناع القرار الصحي.كما خلصت الدراسة إلى أن نصف العبء الصحي العالمي قابل للوقاية عبر تقليل عوامل الخطر مثل التدخين والسمنة وتلوث الهواء وارتفاع ضغط .