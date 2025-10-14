كلما كبر الأب.. زادت الطفرات الجينية في أطفاله!

Advertisement

كشفت دراسة علمية حديثة نُشرت في مجلة نيتشر أن عمر الأب يلعب دورًا أساسيًا في زيادة احتمالات ظهور طفرات جينية ضارة في الحيوانات المنوية، ما قد يؤثر بشكل مباشر على نتائج الحمل وصحة الأطفال.وأوضح الباحثون أن الطفرات لا تتراكم فقط بسبب تقدم العمر، بل نتيجة شكل دقيق من أشكال الانتقاء الطبيعي داخل الخصيتين، إذ تمنح بعض الطفرات خلايا الحيوانات المنوية ميزة تنافسية على غيرها أثناء عملية الإنتاج.وأظهرت الدراسة، التي شملت 81 رجلًا يتمتعون بصحة جيدة، أن نحو 2% من الحيوانات المنوية لدى الرجال في أوائل الثلاثينيات تحمل طفرات مسببة للأمراض، مقابل ما بين 3 و5% لدى من تتراوح أعمارهم بين 43 و74 عامًا، فيما ترتفع النسبة إلى 4.5% لدى من يبلغون 75 عامًا.وأشار الباحثون إلى أن هذه الطفرات ترتبط غالبًا بعمليات نمو الخلايا وتطورها، وبعضها يرتبط باضطرابات عصبية شديدة لدى الأطفال وبأنواع من السرطان الوراثي. كما يمكن أن تؤدي طفرات أخرى إلى ضعف الإخصاب أو فقدان الحمل.وقال مات هيرلز من معهد "ويلكوم سانجر" في : "بعض التغيرات في لا تبقى فحسب، بل تتكاثر داخل الخصيتين، ما يجعل الآباء الذين ينجبون في سن متقدمة أكثر عرضة دون علم لنقل طفرات ضارة لأطفالهم".وفي دراسة مكمّلة على أكثر من 54 ألف أسرة شملت 800 ألف شخص، حدد العلماء أكثر من 30 عاملاً وراثيًا تمنح الطفرات من خلاله خلايا الحيوانات المنوية ميزة تنافسية، كثير منها مرتبط باضطرابات النمو والسرطان.ويرى الباحثون أن نتائج الدراستين تكشف للمرة الأولى كيف يمكن ملاحظة آثار الانتقاء الطبيعي مباشرة داخل الحمض ، ما يسلط الضوء على "خطر وراثي خفي" يزداد كلما تقدم سن الأب.