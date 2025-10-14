الصحة العالمية: البكتيريا تزداد مناعة ضد المضادات الحيوية

Advertisement

حذّرت ، الإثنين، من تفاقم خطر مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية، بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن حالة واحدة من بين كل ست إصابات مؤكدة مخبريًا أصبحت غير قابلة للعلاج بهذه الأدوية.وأشار تقرير المنظمة، المستند إلى بيانات من أكثر من 100 دولة بين عامي 2016 و2023، إلى أن معدلات ارتفعت في نحو 40% من العينات التي جرى تحليلها، ما ينذر بأزمة طبية عالمية متفاقمة.وقال للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان: "مقاومة مضادات الميكروبات تتسارع بوتيرة تتجاوز التقدم الطبي، مهددة صحة العائلات حول العالم. علينا استخدام هذه الأدوية بمسؤولية وضمان حصول الجميع على العلاجات والتشخيصات واللقاحات المناسبة".وتتسبب مقاومة المضادات الحيوية بأكثر من مليون وفاة سنويًا حول العالم، فيما تُعزى هذه الظاهرة إلى الاستخدام المفرط وغير المنضبط للمضادات الحيوية في الإنسان والحيوان والنبات.وأشار التقرير إلى أن أعلى معدلات المقاومة سُجلت في جنوب والشرق الأوسط، حيث تُعد ثلث الإصابات تقريبًا مقاومة للعلاج، بينما تجاوزت النسبة في 70% لبعض أنواع البكتيريا المسببة لعدوى مجرى التي قد تؤدي إلى تعفن الدم وفشل الأعضاء.ودعت المنظمة إلى تبنّي سياسات أكثر صرامة لتنظيم وصف المضادات الحيوية، والاستثمار في أبحاث تطوير أدوية جديدة، محذّرة من أن "عصر ما بعد المضادات" قد يكون أقرب مما نتصور إذا لم يُتخذ تحرك عالمي عاجل.