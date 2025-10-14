علامة على ارتفاع السكر في الدم.. أطباء يحذرون

حذّر عدد من الأطباء من حالة جلدية قد تكون مؤشرا مبكرا على أن يحتوي على كميات مفرطة من السكر، مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض من النوع الثاني.

وأحد المؤشرات الواضحة ولكن غالباً ما تُهمل هو ظهور بقع داكنة وسميكة على الجلد تُعرف باسم "الشواك الأسود" ، وتظهر عادة في مؤخرة العنق وتحت الإبطين والمنطقة الإربية وتحت الثديين.



ورغم أن هناك أسباباً أخرى محتملة لهذه الحالة، مثل العوامل الوراثية أو الأورام النادرة، فإن ارتفاع مستويات الإنسولين يعد من أكثر العوامل شيوعاً.

وأوضحت الطبيبة سامانثا براند أن "تناول كميات كبيرة من السكر يرفع مستوى الغلوكوز في ، ما يحفّز الجسم على إفراز المزيد من الإنسولين، الذي بدوره ينشّط خلايا جلدية معينة تحتوي على مستقبلات للإنسولين".



ومع ارتفاع الإنسولين بشكل مزمن، "يحدث تحفيز مفرط للخلايا المنتجة للصبغة والقرنية، ما يؤدي إلى ظهور البقع الداكنة والسميكة على الجلد". (سكاي نيوز عربية)