صحة
علامة على ارتفاع السكر في الدم.. أطباء يحذرون
Lebanon 24
14-10-2025
|
06:51
photos
حذّر عدد من الأطباء من حالة جلدية قد تكون مؤشرا مبكرا على أن
النظام الغذائي
يحتوي على كميات مفرطة من السكر، مما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض
السكري
من النوع الثاني.
وأحد المؤشرات الواضحة ولكن غالباً ما تُهمل هو ظهور بقع داكنة وسميكة على الجلد تُعرف باسم "الشواك الأسود" ، وتظهر عادة في مؤخرة العنق وتحت الإبطين والمنطقة الإربية وتحت الثديين.
ورغم أن هناك أسباباً أخرى محتملة لهذه الحالة، مثل العوامل الوراثية أو الأورام النادرة، فإن ارتفاع مستويات الإنسولين يعد من أكثر العوامل شيوعاً.
وأوضحت الطبيبة سامانثا براند أن "تناول كميات كبيرة من السكر يرفع مستوى الغلوكوز في
الدم
، ما يحفّز الجسم على إفراز المزيد من الإنسولين، الذي بدوره ينشّط خلايا جلدية معينة تحتوي على مستقبلات للإنسولين".
ومع ارتفاع الإنسولين بشكل مزمن، "يحدث تحفيز مفرط للخلايا المنتجة للصبغة والقرنية، ما يؤدي إلى ظهور البقع الداكنة والسميكة على الجلد". (سكاي نيوز عربية)
