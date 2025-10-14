Advertisement

صحة

يُصيب الملايين... ما هو "السكري من النوع الخامس"؟

Lebanon 24
14-10-2025 | 10:00
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّه تمّ الإعتراف رسميّاً بـ"السكري من النوع الخامس"، ما يُشكّل نقطة تحول مهمة في فهم هذا المرض وعلاجه، حيث يقدر أن هذا النوع يصيب ما بين 20 إلى 25 مليون شخص حول العالم.
والجدير بالذكر، أنّ "السكري من النوع الخامس" لم يُكتشف حديثاً، وتعود أولى ملاحظاته إلى أكثر من سبعين عاماً، عندما لاحظ الطبيب البريطاني فيليب هيو-جونز في جامايكا أن بعض مرضاه لا تنطبق عليهم خصائص الأنواع المعروفة من السكري.
 
وأطلق الطبيب عليها وقتها اسم "النوع J" تيمنا بجامايكا، لكن هذا التصنيف غاب عن الأضواء لعقود حتى إعادة اكتشافه عبر دراسة حديثة في إفريقيا كشفت عن وجود عدد كبير من المرضى لا تنطبق عليهم مواصفات النوعين الأول والثاني.

وما يُميّز "سكري النوع الخامس" أنه رغم تشابهه مع الأنواع الأخرى في أعراض ارتفاع السكر في الدم، إلا أن أسبابه تختلف جذريا.
 
فخلافا للنوع الأول الذي ينتج عن هجوم مناعي على البنكرياس، أو النوع الثاني المرتبط بمقاومة الإنسولين، فإن النوع الخامس يرتبط بسوء التغذية المزمن خلال مراحل الطفولة المبكرة، حيث يؤدي نقص التغذية إلى إضعاف دائم في خلايا البنكرياس المنتجة للإنسولين.

ويحتاج علاج هذا النوع الخامس من السكري إلى عناية خاصة، حيث أن إعطاء الإنسولين قد يكون خطرا إذا لم يرافقه تغذية كافية، وهو ما يعكس التحدي في المناطق الفقيرة التي ينتشر فيها هذا النوع. (روسيا اليوم)
