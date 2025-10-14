يزيد فرص الشفاء والعلاج الناجح... اختبار دم جديد يكشف السرطان قبل 10 سنوات من ظهوره

كشفت دراسة لمعهد "ماس جنرال برغهام" الأميركي عن أول اختبار دم قادر على اكتشاف سرطانات الرأس والعنق قبل ظهور أعراضها بنحو 10 سنوات.
الدراسة المنشورة في مجلة "المعهد الوطني للسرطان
" طوّرت اختبارًا جديدًا باسم (HPV DeepSeek)، يهدف إلى رصد السرطانات المرتبطة بفيروس الورم الحليمي البشري
(HPV)، المسؤول عن نحو 70% من هذه السرطانات في الولايات المتحدة
.
يتيح الاختبار الكشف المبكر جدًا عن المرض، ما يزيد فرص الشفاء والعلاج الناجح.
وقال قائد الدراسة، الجراح
دانيال فادن: "تُظهر نتائجنا لأول مرة أننا قادرون على اكتشاف السرطانات المرتبطة بفيروس (HPV) لدى أشخاص لا يعانون أي أعراض، قبل سنوات من
التشخيص الفعلي".
حلّل الباحثون 56 عينة دم، بينها 28 لأشخاص أُصيبوا لاحقًا بالسرطان، و28 لأشخاص أصحاء.
ويعمل الاختبار عبر تسلسل الجينوم الكامل لاكتشاف أجزاء دقيقة من الحمض النووي
الفيروسي التي تنفصل عن الورم وتدخل إلى الدم
.
نجح الاختبار في رصد الحمض النووي
الفيروسي في 22 من أصل 28 عينة لأشخاص أصيبوا لاحقًا، واستخدم الباحثون خوارزميات تعلّم آلي لتحسين دقّته، فتمكن من تحديد 27 من أصل 28 حالة إصابة.
ووفق موقع "ساينس ديلي
"، فإن معدلات الإصابة بهذه السرطانات تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، فيما لا يزال غياب اختبار مبكر سببًا في تشخيص معظم الحالات بعد انتشار المرض.