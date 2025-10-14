يزيد فرص الشفاء والعلاج الناجح... اختبار دم جديد يكشف السرطان قبل 10 سنوات من ظهوره

Advertisement

الدراسة المنشورة في مجلة " " طوّرت اختبارًا جديدًا باسم (HPV DeepSeek)، يهدف إلى رصد السرطانات المرتبطة بفيروس الورم الحليمي (HPV)، المسؤول عن نحو 70% من هذه السرطانات في .يتيح الاختبار الكشف المبكر جدًا عن المرض، ما يزيد فرص الشفاء والعلاج الناجح.وقال قائد الدراسة، دانيال فادن: "تُظهر نتائجنا لأول مرة أننا قادرون على اكتشاف السرطانات المرتبطة بفيروس (HPV) لدى أشخاص لا يعانون أي أعراض، قبل التشخيص الفعلي".حلّل الباحثون 56 عينة دم، بينها 28 لأشخاص أُصيبوا لاحقًا بالسرطان، و28 لأشخاص أصحاء.ويعمل الاختبار عبر تسلسل الجينوم الكامل لاكتشاف أجزاء دقيقة من الفيروسي التي تنفصل عن الورم وتدخل إلى .نجح الاختبار في رصد الحمض الفيروسي في 22 من أصل 28 عينة لأشخاص أصيبوا لاحقًا، واستخدم الباحثون خوارزميات تعلّم آلي لتحسين دقّته، فتمكن من تحديد 27 من أصل 28 حالة إصابة.ووفق موقع "ساينس "، فإن معدلات الإصابة بهذه السرطانات تشهد ارتفاعًا ملحوظًا، فيما لا يزال غياب اختبار مبكر سببًا في تشخيص معظم الحالات بعد انتشار المرض.