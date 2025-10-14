5 عادات يومية قد تسرّع الشيخوخة والموت المبكر.. تجنبها!

Advertisement

ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة "ذا لانسيت"، فإن وفيات الشباب تشهد ازديادًا ملحوظًا، فيما أظهرت دراسة أخرى في JAMA Cardiology ارتفاعًا في حالات قصور القلب ضمن الفئة العمرية نفسها، مشيرة إلى أن الموت المبكر غالبًا ما يكون نتيجة تداخل عدة عوامل.من جانبه، أوضح جرّاح الأعصاب الدكتور ريتشارد فينا من أن "طول العمر ليس مسألة حظ، بل ثمرة قرارات تُتخذ يوميًا"، مؤكدًا أن الحياة الطويلة والصحية تقوم على تغييرات مستمرة في نمط الحياة، يمكنها إما تعزيز المرونة الصحية أو زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض .وفيما يلي أبرز العوامل التي حذّر منها الدكتور فينا:1. فقدان النوم المزمنالنوم ضروري لتعافي الجسم وتجديد طاقته، ويحذّر الدكتور فينا من أن قلة النوم تُحدث أضرارًا طويلة الأمد في الدماغ والقلب.حتى ساعة إضافية من تصفّح الإنترنت أو العمل في وقت متأخر قد تترك أثرًا سلبيًا في الصحة وتزيد خطر الموت المبكر.2. نمط الحياة المستقرالخمول المستمر يرفع خطر الإصابة بأمراض نمط الحياة مثل السمنة وارتفاع ضغط والسكري من النوع الثاني، كما يؤثر على وظائف الجسم الحيوية، من الهضم إلى تنظيم سكر الدم.3. الإفراط في تناول السكرالارتفاع المتكرر في مستويات سكر الدم يسرّع شيخوخة الخلايا. وتشير دراسة نُشرت في مجلة إلى أن حتى المحليات الصناعية قد تساهم في تسريع شيخوخة الدماغ بما يصل إلى 1.6 سنة.4. تجاهل الصحة العقليةالتوتر والاكتئاب يؤثران سلبًا على جهاز المناعة ويرفعان مستويات الالتهاب في الجسم، ما ينعكس مباشرة على الصحة الجسدية وطول العمر.5. العلاقات السامةالأشخاص المحيطون بك قد يؤثرون بشكل مباشر على صحتك وطول عمرك، فالعلاقات المليئة بالضغط النفسي تغيّر كيمياء الدماغ وتضعف الصحة البدنية بمرور الوقت.