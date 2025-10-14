Advertisement

صحة

5 عادات يومية قد تسرّع الشيخوخة والموت المبكر.. تجنبها!

Lebanon 24
14-10-2025 | 23:00
كشفت دراسات حديثة أن طول العمر لا يرتبط بالحظ، بل يعتمد على خيارات يومية تؤثر بشكل مباشر في الصحة الجسدية والعقلية، وذلك في ظل الارتفاع المقلق في معدلات وفاة الشباب حول العالم.

ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة "ذا لانسيت"، فإن وفيات الشباب تشهد ازديادًا ملحوظًا، فيما أظهرت دراسة أخرى في JAMA Cardiology ارتفاعًا في حالات قصور القلب ضمن الفئة العمرية نفسها، مشيرة إلى أن الموت المبكر غالبًا ما يكون نتيجة تداخل عدة عوامل.
من جانبه، أوضح جرّاح الأعصاب الدكتور ريتشارد فينا من ولاية ميشيغان أن "طول العمر ليس مسألة حظ، بل ثمرة قرارات تُتخذ يوميًا"، مؤكدًا أن الحياة الطويلة والصحية تقوم على تغييرات مستمرة في نمط الحياة، يمكنها إما تعزيز المرونة الصحية أو زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض مع مرور الوقت.

وفيما يلي أبرز العوامل التي حذّر منها الدكتور فينا:

1. فقدان النوم المزمن
النوم ضروري لتعافي الجسم وتجديد طاقته، ويحذّر الدكتور فينا من أن قلة النوم تُحدث أضرارًا طويلة الأمد في الدماغ والقلب.
حتى ساعة إضافية من تصفّح الإنترنت أو العمل في وقت متأخر قد تترك أثرًا سلبيًا في الصحة وتزيد خطر الموت المبكر.

2. نمط الحياة المستقر
الخمول المستمر يرفع خطر الإصابة بأمراض نمط الحياة مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني، كما يؤثر على وظائف الجسم الحيوية، من الهضم إلى تنظيم سكر الدم.

3. الإفراط في تناول السكر
الارتفاع المتكرر في مستويات سكر الدم يسرّع شيخوخة الخلايا. وتشير دراسة نُشرت في مجلة علم الأعصاب إلى أن حتى المحليات الصناعية قد تساهم في تسريع شيخوخة الدماغ بما يصل إلى 1.6 سنة.

4. تجاهل الصحة العقلية
التوتر والاكتئاب يؤثران سلبًا على جهاز المناعة ويرفعان مستويات الالتهاب في الجسم، ما ينعكس مباشرة على الصحة الجسدية وطول العمر.

5. العلاقات السامة
الأشخاص المحيطون بك قد يؤثرون بشكل مباشر على صحتك وطول عمرك، فالعلاقات المليئة بالضغط النفسي تغيّر كيمياء الدماغ وتضعف الصحة البدنية بمرور الوقت.
 
