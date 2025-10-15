آثار جانبية خطيرة لحقن منع الحمل.. اليكم ما كشفته آخر الدراسات





وفي وكندا، يُشترط أن يحمل هذا الدواء تحذيراً، ولكن ليس في .

ما هو احتمال الإصابة؟

في دراسة فرنسية أجريت عام 2024، وجد الباحثون أن النساء اللواتي استخدمن وسائل منع الحمل عن طريق الحقن العضلي لمدة عام على الأقل لديهن خطر إصابة أكبر بـ 5 أضعاف، مقارنةً بمن لم يستخدمنها.



وكان الخطر أكبر لدى النساء اللاتي استخدمنها لمدة 4 سنوات على الأقل، أو بدأن استخدامها بعد سن 31.



كما ارتبط الاستخدام طويل الأمد للعلاج الهرموني لدى سن اليأس بارتفاع خطر الإصابة.



ما مدى خطورة الورم السحائي؟

بحسب "مديكال "، عادةً ما يكون الورم الدماغي خطيراً، ولكن هناك درجات مُختلفة. فحوالي 65% إلى 70% من حالات الأورام السحائية هي أورام من الدرجة الأولى. توُعتبر هذه الأورام غير خبيثة، وعادةً ما تُزال جراحياً أو تُعالج بالعلاج الإشعاعي.



وفي حال وجود ورم متبقٍ، يمكن علاجه أيضاً بالعلاج الإشعاعي.



ويبقى ما يصل إلى 95% من مرضى الدرجة الأولى على قيد الحياة بعد 5 سنوات، وذلك حسب العمر وحجم الورم المُزال.



بينما يُشكل الورم السحائي الخبيث حوالي 5% من الحالات. ومن المُرجح أن تتكرر هذه الأورام من الدرجة الثالثة، وتكون معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات أقل عند حوالي 50%.