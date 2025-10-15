24
صحة
حمية غذائية تعزز صحة الدماغ.. ما هي؟
Lebanon 24
15-10-2025
|
07:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت مجلة Journal of Neurochemistry أن دراسة أجراها علماء من
جامعة ميسوري
الأميركية كشفت عن فوائد
حمية
غذائية شهيرة في تعزيز صحة الدماغ والوقاية من الخرف.
وكشفت الدراسة أن اتباع حمية الكيتو قد يقلل من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر، من خلال تأثيرها المشترك على الأمعاء والدماغ.
وأظهرت التجارب على فئران التجارب أن
النظام الغذائي
زاد عدد البكتيريا النافعة مثل Lactobacillus johnsonii و L. reuteri، في حين انخفضت مستويات الكائنات الدقيقة الانتهازية الممرضة. وارتبطت هذه التغيرات بتحسين وظائف الميتوكوندريا، توازن النواقل العصبية، واستقلاب الدهون في الدماغ، وهي عوامل مهمة للصحة الإدراكية.
وكان التأثير ملحوظا بشكل خاص لدى إناث الفئران الحاملة لجين APOE4، حيث ساعدت الحمية
على استعادة
تنوع الميكروبات في الأمعاء وعودة مؤشرات استقلاب الدماغ إلى مستويات طبيعية.
ويرى الباحثون أن حمية الكيتو قد تشكل استراتيجية غذائية شخصية لتقليل خطر الأمراض العصبية التنكسية، خاصة لدى النساء المعرضات وراثيًا للإصابة بمرض ألزهايمر. (روسيا اليوم)
