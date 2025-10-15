مفاجأة عن فيروس "إنفلونزا الطيور"... اكتُشِفَ في الحليب وتحذير لمستهلكي الجبن

Advertisement

ذكر موقع "News Medical" الطبي أن "دراسة جديدة نشرت في مجلة Nature Medicine كشفت أن إنفلونزا الطيور الشديد العدوى يمكن أن يظل معديًا لمدة تصل إلى 120 يومًا في ظل ظروف درجة الحموضة المحددة في الجبن الخام المنتج من الحليب الملوث. ويثير هذا الاكتشاف مخاوف خطيرة بشأن الصحة العامة، لأن منتجات الحليب الخام الملوثة يمكن أن تزيد من تعرض الإنسان للفيروس".وبحسب الموقع، "فيروس إنفلونزا الطيور الشديد العدوى (HPAI) H5N1 هو نوع فرعي من فيروس الإنفلونزا A، يصيب الطيور البرية بشكل رئيسي عالميًا، وقد رُصدت مؤخرًا حالات تفشي لهذا في الدواجن والأبقار الحلوب في ، مع الإبلاغ عن عدة حالات بشرية بين العاملين في مزارع الألبان والدواجن. وتثير مثل هذه الأحداث غير المباشرة مخاوف خطيرة تتعلق بالصحة العامة وتتطلب اهتماما عاجلا وإدارة دقيقة. وكشفت دراسات عديدة عن مستويات عالية من فيروس إنفلونزا الطيور الشديد العدوى H5N1 في حليب الأبقار المصابة، مما يُبرز احتمالية انتقال الفيروس إلى البشر والحيوانات الأخرى. ورغم ملاحظة أن عمليات البسترة المختلفة قادرة على تعطيل الفيروس بفعالية، إلا أن خطر التعرض للفيروس لا يزال قائمًا من خلال تناول الحليب الخام أو الجبن المصنوع منه، وهو شائع الاستخدام عالميًا".وتابع الموقع، "أشارت دراسة أجراها باحثون في في الولايات المتحدة الأميركية إلى أن فيروس H5N1 يظل مستقراً إلى حد كبير طوال عملية إنتاج الجبن وأن الفيروس المعدي يستمر لمدة تصل إلى 120 يوماً خلال فترة المراقبة. ولفتت الدراسة الحالية إلى أن معالجة الحليب الحمضي مسبقًا عند درجة حموضة 5.0 (وأقل من 5.5) نجحت في تعطيل الفيروس، مما يدعم بقوة آلية تعطيل الفيروس بوساطة درجة الحموضة في البيئة الخارجية".وأضاف الموقع، "تُسلّط نتائج الدراسة الضوء على المخاطر الصحية العامة المحتملة لاستهلاك جبن الحليب الخام المُلوّث. وقد أظهرت دراسة سابقة أجرتها المجموعة البحثية عينها أن فيروس الشديد العدوى H5N1 يمكن أن يبقى مستقرًا لمدة تصل إلى 8 أسابيع، أي حوالي 56 يومًا، في الحليب الخام المُبرّد. في الولايات المتحدة، تشترط اللائحة الحالية مراقبة جبن الحليب الخام لمدة 60 يومًا قبل تسويقه لضمان سلامته. ومع ذلك، تشير نتائج الدراسة الحالية إلى أن هذه الفترة غير كافية لتعطيل فيروس H5N1 وضمان سلامة الجبن.وتسلط الدراسة الضوء أيضًا على الحاجة إلى التحقيق في منتجات الحليب الخام الأخرى، مثل الزبادي ومصل اللبن، بحثًا عن التلوث الفيروسي المحتمل وتنفيذ استراتيجيات تخفيف إضافية لسلامة الغذاء".وختم الموقع، "أفاد الباحثون في الدراسة الحالية مؤخرًا أن المعالجة الحرارية للحليب الخام عند درجات حرارة تزيد عن 54 درجة مئوية تُعطل فيروس H5N1 بنجاح خلال 15 دقيقة. لذلك، يُمكن اعتبار المعالجة الحرارية للحليب الخام إجراءً بديلاً للسلامة في إنتاج الجبن".