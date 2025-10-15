بالأسماء.. أطعمة تخلّصك من الانتفاخ والغازات اليومية

Advertisement

يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من الانتفاخ والغازات الناتجة عن احتباس الهواء أو ضعف حركة الأمعاء. وتشمل الأسباب تناول الطعام بسرعة، أو استهلاك أطعمة تُسبب الغازات مثل الفاصوليا والبصل والمشروبات ، إلى جانب التغيرات الهرمونية أو اضطرابات الهضم.وبحسب طبيب الجهاز الهضمي في د. سوراب سيثي، يمكن لتغييرات بسيطة في أن تُحدث فرقًا كبيرًا، إذ تُساعد بعض الأطعمة على تهدئة الجهاز الهضمي بفضل احتوائها على إنزيمات تُسهم في تفتيت الطعام بكفاءة.ومن أبرز هذه الأطعمة:الكيوي: غني بالألياف وإنزيم الأكتينيدين الذي يُحسن الهضم وحركة الأمعاء.البابايا: تحتوي على إنزيم الباباين المساعد في هضم البروتين وتقليل الانتفاخ بعد الوجبات الثقيلة.الأناناس: مصدر لإنزيم البروميلين الذي يُساعد على الهضم ويُخفف الالتهاب.الخيار: يُرطب الجسم ويُخفف احتباس الماء والانتفاخ بفضل محتواه العالي من الماء والألياف.بذور الشيا: تُنظّم حركة الأمعاء وتُحسّن الهضم عند تناولها مع الماء.الكينوا: تعزز نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء بفضل أليافها البريبيوتيكية.الشوفان: يُنظم مستوى الدهون وضغط ويحسّن استقلاب الأنسولين.الزنجبيل: يُخفف آلام المعدة والانتفاخ ويُحسّن الهضم.شاي أو زيت النعناع: يُرخي عضلات الأمعاء ويُخفف الغازات، خاصة لدى المصابين بالقولون العصبي.بذور الشمر: فعالة في تخفيف الانتفاخ والغازات بعد الوجبات.