صحة

لا تتناول هذه الأطعمة على معدة فارغة!

Lebanon 24
15-10-2025 | 16:00
Doc-P-1429845-638961500270167579.webp
Doc-P-1429845-638961500270167579.webp photos 0
يحذّر خبراء التغذية من أن ما نتناوله صباحًا على معدة فارغة يؤثر بشكل مباشر على طاقتنا وصحة أمعائنا.

وأوضح د. شوبهام فاتسيا، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد، أن هناك ثلاثة أطعمة يجب تجنبها في الصباح الباكر، وهي: الحمضيات وماء الليمون، لأن حموضتها العالية قد تُهيّج بطانة المعدة وتُسبب حرقة، بالإضافة إلى القهوة السوداء التي تُحفّز إفراز الحمض المعدي وتُسبب الانتفاخ وانخفاض الطاقة، وأخيرًا الأطعمة الحارة التي تؤدي إلى التهابات مزمنة وتهيج في المعدة والأمعاء.
وبدلاً من ذلك، يُنصح بتناول أطعمة لطيفة على الجهاز الهضمي مثل المكسرات المنقوعة، الشوفان، الموز، التفاح، والبيض المسلوق، التي تُوفر طاقة مستدامة وتدعم صحة الأمعاء.
أمراض الجهاز الهضمي

الشوف

ما ن

