Advertisement

صحة

انخفاض حرارة الأنف يكشف التوتر النفسي

Lebanon 24
15-10-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1429846-638961502406279054.jpg
Doc-P-1429846-638961502406279054.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كشفت دراسة حديثة من جامعة ساسكس البريطانية، أن أنوف البشر تبرد عند التوتر، في ظاهرة يمكن قياسها بدقة عبر التصوير الحراري.
Advertisement

وأجرى الباحثون تجربة على 29 مشاركًا طُلب منهم التحدث أمام لجنة تقييم بعد الاستماع لضوضاء مزعجة. وخلال الموقف المسبب للتوتر، لاحظ الفريق انخفاض حرارة الأنف بين 0.3 و0.6 درجة مئوية نتيجة انقباض الأوعية الدموية وسحب تدفق الدم من الوجه إلى الدماغ لزيادة اليقظة.

ووفقًا للباحثة البروفيسورة جيليان فوريستر، يمكن اعتبار هذا التغير مؤشرًا بيولوجيًا فوريًا وغير جراحي للتوتر، وقد يُستخدم مستقبلًا في قياس الإجهاد لدى البشر والرئيسيات الأخرى.
مواضيع ذات صلة
الأخصائي النفسي في المدارس... حاجة ضرورية لا اختيارية
lebanon 24
16/10/2025 08:19:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نقل هانيبال القذافي للمستشفى ووضعه النفسي "سيء"
lebanon 24
16/10/2025 08:19:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشفى "أوتيل ديو" نظّم يومًا علميًا لمناقشة التحديات الحرجة في الطب النفسي الطارئ
lebanon 24
16/10/2025 08:19:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مُنخفض جويّ يقترب من لبنان... أمطارٌ وانخفاض في الحرارة
lebanon 24
16/10/2025 08:19:52 Lebanon 24 Lebanon 24

جامعة ساسكس

البريطانية

البروفيسور

البريطاني

الرئيسي

فوريست

جيليان

جامع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
23:27 | 2025-10-15
16:00 | 2025-10-15
14:00 | 2025-10-15
10:42 | 2025-10-15
07:49 | 2025-10-15
07:14 | 2025-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24