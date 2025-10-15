22
صحة
انخفاض حرارة الأنف يكشف التوتر النفسي
Lebanon 24
15-10-2025
|
23:00
A-
A+
كشفت دراسة حديثة من
جامعة ساسكس
البريطانية
، أن أنوف البشر تبرد عند التوتر، في ظاهرة يمكن قياسها بدقة عبر التصوير الحراري.
وأجرى الباحثون تجربة على 29 مشاركًا طُلب منهم التحدث أمام لجنة تقييم بعد الاستماع لضوضاء مزعجة. وخلال الموقف المسبب للتوتر، لاحظ الفريق انخفاض حرارة الأنف بين 0.3 و0.6 درجة مئوية نتيجة انقباض الأوعية الدموية وسحب تدفق
الدم
من الوجه إلى الدماغ لزيادة اليقظة.
ووفقًا للباحثة البروفيسورة
جيليان
فوريستر، يمكن اعتبار هذا التغير مؤشرًا بيولوجيًا فوريًا وغير جراحي للتوتر، وقد يُستخدم مستقبلًا في قياس الإجهاد لدى البشر والرئيسيات الأخرى.
