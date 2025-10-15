فوائد جديدة للقهوة.. ما كشفه العلماء شكل مفاجأة

كشف علماء في أن حبوب القهوة المحترقة يمكن أن تجعل خرسانة البناء أقوى بنسبة تصل إلى 30 بالمئة.

Advertisement

وينتج العالم قرابة 10 مليارات كيلوغرام من نفايات القهوة كل عام، ينتهي معظمها في مدافن النفايات.



وقال المهندس رويشاند من : "إن التخلص من النفايات العضوية يمثل تحديا بيئيا لأنها تطلق كميات كبيرة من غازات الدفيئة، بما في ذلك الميثان وثاني أكسيد الكربون، التي تسهم في تغير المناخ".



ومع ازدهار سوق البناء عالميا، هناك أيضا طلب متزايد باستمرار على الخرسانة كثيفة الموارد، مما يسبب مجموعة أخرى من التحديات البيئية.

من جانبه، أكد من جامعة RMIT أن استخراج الرمال الطبيعية المستمر حول العالم لتلبية الطلب المتزايد بسرعة في صناعة البناء له تأثير كبير على البيئة.



وأشار إلى وجود تحديات حرجة وطويلة الأمد في الحفاظ على إمدادات مستدامة من الرمال بسبب الطبيعة المحدودة للموارد والتأثيرات البيئية لاستخراج الرمال.



وأضاف: "مع اتباع نهج الاقتصاد الدائري، يمكننا إبقاء النفايات العضوية خارج مدافن النفايات، وفي الوقت نفسه الحفاظ على مواردنا الطبيعية مثل الرمال".



ووفق ما ذكر موقع "ساينس اليرت" يعمل الفريق حاليا على اختبار كيفية أداء الأسمنت الهجين المصنوع من القهوة تحت ظروف التجميد والذوبان، وامتصاص الماء، والتآكل، والضغوط البيئية الأخرى.



كما يعمل الفريق على إنتاج أنواع أخرى من الفحم الحيوي من مصادر نفايات عضوية مختلفة، بما في ذلك الخشب والطعام والنفايات الزراعية.