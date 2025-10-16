Advertisement

صحة

احذر… هذا ما سيحدث لعينيك في حال كنت تعاني من نقص هذا المعدن

Lebanon 24
16-10-2025 | 14:06
الحديد معدن أساسي لصحة الجسم والعينين، إذ يدخل في تكوين الهيموغلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين إلى كل أنسجة الجسم، بما فيها العينان.
 
عند انخفاض مستوياته، يقل تدفق الأكسجين، ما يسبب إجهاد العين، ضعف الرؤية، وعدم وضوحها.
لا يقتصر دور الحديد على نقل الأكسجين فحسب، بل يساهم أيضًا في إنتاج إنزيمات تحمي العين من الإجهاد التأكسدي، وهو عامل رئيسي في تلف الأنسجة الحساسة.


وعند نقص الحديد، تضعف هذه الحماية، ما يزيد خطر أمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر مثل إعتام عدسة العين، الضمور البقعي، وجفاف العين.

تشير دراسة من المعاهد الوطنية للصحة (NIH) إلى أن انخفاض الحديد يؤثر على الطاقة الحيوية للشبكية ويضعف إصلاح الخلايا، ما يجعل العين أكثر عرضة للإجهاد التأكسدي، ويرتبط بأمراض بصرية عدة منها الزرق، واعتلال الشبكية السكري، وانفصال الشبكية.


أبرز علامات نقص الحديد تشمل إجهاد العين بعد القراءة أو استخدام الأجهزة لساعات طويلة، وجفاف العين الناتج عن ضعف إنتاج الدموع، ما يسبب الحكة والاحمرار.


وقد يظهر شحوب الملتحمة نتيجة انخفاض خلايا الدم الحمراء، كما يزيد ضعف المناعة من خطر الالتهابات المتكررة مثل التهاب الملتحمة أو القرنية.


يرتبط نقص الحديد أيضًا بزيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة للعين، أبرزها إعتام عدسة العين الناتج عن الإجهاد التأكسدي، والضمور البقعي الذي يقلل الرؤية المركزية، وجفاف العين المزمن بسبب ضعف الغدد الدمعية.


ولا تقتصر الأعراض على العينين، بل تشمل التعب المستمر، شحوب البشرة، الدوخة، تساقط الشعر، وهشاشة الأظافر. وعند ملاحظة مشاكل بصرية مثل الجفاف أو ضبابية الرؤية، يُنصح بمراجعة الطبيب وإجراء فحوصات الدم لتحديد مستوى الحديد.


للحفاظ على صحة العين وضمان وضوح الرؤية، يُنصح بتناول أطعمة غنية بالحديد مثل العدس، الخضراوات الورقية، البيض، اللحوم الحمراء، والحبوب المدعمة، مع الالتزام بتعليمات الطبيب بشأن المكملات عند الحاجة.

