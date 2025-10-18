Advertisement

صحة

هل تعانون من تساقط الشعر؟ اليكم هذا الحل الطبيعي

Lebanon 24
18-10-2025 | 01:00
أكد خبراء صحة أن زيت بذور اليقطين يمكن أن يساعد على إيقاف تساقط الشعر، ويعزز كثافته ونموه.
ونقل موقع "فيري ويل هيلث" عن الدكتورة ساندي واسيف، والتي تعمل أستاذة مساعدة في قسم علم الأمراض والطب بجامعة "روتجرز" بالولايات المتحدة، قولها إن "الدراسات أظهرت أن زيت بذور اليقطين يمكن أن يساعد على منع تساقط الشعر ويعزز نموه".
ويقلل زيت بذور اليقطين من إنتاج هرمون "ديهدروتستوستيرون" المعروف بتأثيره على بصيلات الشعر وترققها.

وأوضحت واسيف، أن كبح إنتاج هذا الهرمون يمكن أن يوقف تساقط الشعر ويعزز نموه.

كما يحتوي الزيت أيضا على مكونات أخرى مفيدة لصحة الشعر.

وقالت الدكتورة شاري ليبنر، المتخصصة في أمراض الجلد بكلية الطب بجامعة "كورنيل"، إن زيت اليقطين غني بالفيتامين "إي" والأوميغا-3، وحمض اللينوليك، وله خصائص مضادة للالتهاب والأكسدة.

وأشارت إلى أن تجربة شارك فيها 76 رجلا يعانون من تساقط الشعر، بعضهم تناول كبسولات زيت بذور اليقطين، والبعض الآخر كبسولات وهمية، كشفت عن زيادة كبيرة في نمو الشعر، ورضا أعلى لدى المجموعة التي استخدمت الزيت.

ولكن زيت اليقطين ليس مناسبا للجميع، وينصح الأشخاص الذين يعانون من حساسية اليقطين، أو النباتات المشابهة له باستشارة الطبيب قبل تجربته.

وبيّنت ليبنر أن بعض الأشخاص الذين يتناولون زيت بذور اليقطين، قد يعانون من تفاعلات تحسسية خطيرة، أو تفاعلات مع الأدوية التي يتناولونها، ما قد يشكل خطرا عليهم.

كما يمكن أن يسبب زيت بذور اليقطين اضطرابات في المعدة، كما يوصى من يعاني أمراضا جلدية بتوخي الحذر قبل استخدامه.

ويختلف مفعول زيت بذور اليقطين من شخص إلى آخر، فبحسب واسيف: "يمكن أن يكون مفيدا في حالات تساقط الشعر الخفيفة أو المبكرة، ولكن الأشخاص الذين يعانون من تساقط شعر متقدم تلزمهم أدوية خاصة".

وينصح الخبراء باستشارة الطبيب عند ملاحظة تساقط الشعر، لتشخيص الحالة بشكل دقيق، وتقديم الوصفات الطبية المناسبة.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24