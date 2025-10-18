Advertisement

صحة

السكر والصحة النفسية.. كيف يؤثر على المزاج؟

Lebanon 24
18-10-2025 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1431085-638964082172526376.jpg
Doc-P-1431085-638964082172526376.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
السكر هو من المصادر الرئيسية للطاقة التي يحتاجها الجسم، لكنه عند الإفراط في تناوله يصبح له تأثيرات سلبية على الصحة. تناول كميات كبيرة من السكر يسبب العديد من المشاكل الصحية، منها:
Advertisement

زيادة الوزن والسمنة: السكر يحتوي على سعرات حرارية عالية دون أن يعطي شعورًا بالشبع، مما يؤدي إلى تناول كميات كبيرة من الطعام وبالتالي زيادة الوزن.

زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب: الإفراط في السكر يرفع من مستويات الدهون الثلاثية وضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.

ارتفاع مستويات السكر في الدم: يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

تسوس الأسنان: السكر يعد السبب الرئيسي في تسوس الأسنان لأنه يغذي البكتيريا الضارة التي تنتج الأحماض المدمرة للمينا.

مشاكل في الكبد: السكر الزائد يتحول في الكبد إلى دهون، مما قد يسبب مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

التأثير على الصحة النفسية: بعض الدراسات تشير إلى أن الإفراط في تناول السكر يمكن أن يؤثر على المزاج ويساهم في الإصابة بالاكتئاب والقلق.
 
مواضيع ذات صلة
كيف تؤثر الهرمونات على الصحة النفسية والجسدية للمرأة؟
lebanon 24
19/10/2025 10:41:32 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف تؤثر الصفات الشخصية الإيجابية على طول العمر والصحة؟
lebanon 24
19/10/2025 10:41:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة في مستشفى سان شارل: الصحة النفسية حق أساسي وخدمة يجب أن تتوفّر للجميع
lebanon 24
19/10/2025 10:41:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أمن الدولة شارك في يوم توعوي حول الصحة النفسية ومكافحة المخدرات
lebanon 24
19/10/2025 10:41:32 Lebanon 24 Lebanon 24

مرض السكري

في تناوله

الرئيسي

الكحول

السكري

بيرة

بالا

الدم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:00 | 2025-10-19
23:00 | 2025-10-18
15:00 | 2025-10-18
10:03 | 2025-10-18
07:40 | 2025-10-18
03:57 | 2025-10-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24