السكر والصحة النفسية.. كيف يؤثر على المزاج؟

السكر هو من المصادر الرئيسية للطاقة التي يحتاجها الجسم، لكنه عند الإفراط في تناوله
يصبح له تأثيرات سلبية على الصحة. تناول كميات كبيرة من السكر يسبب العديد من المشاكل الصحية، منها:
زيادة الوزن والسمنة: السكر يحتوي على سعرات حرارية عالية دون أن يعطي شعورًا بالشبع، مما يؤدي إلى تناول كميات كبيرة من الطعام وبالتالي زيادة الوزن.
زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب: الإفراط في السكر يرفع من مستويات الدهون الثلاثية وضغط الدم
، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين.
ارتفاع مستويات السكر في الدم: يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري
من النوع الثاني.
تسوس الأسنان: السكر يعد السبب الرئيسي
في تسوس الأسنان لأنه يغذي البكتيريا الضارة التي تنتج الأحماض المدمرة للمينا.
مشاكل في الكبد: السكر الزائد يتحول في الكبد إلى دهون، مما قد يسبب مرض الكبد الدهني غير الكحولي.
التأثير على الصحة النفسية: بعض الدراسات تشير إلى أن الإفراط في تناول السكر يمكن أن يؤثر على المزاج ويساهم في الإصابة بالاكتئاب والقلق.