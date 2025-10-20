على ماذا يدل فقدان الأسنان بسرعة؟

كشفت دراسة جديدة أن فقدان الأسنان بسرعة مع التقدم في السن قد يرتبط بزيادة خطر الوفاة، ما يؤكد أهمية العناية بصحة الفم.

وتشير النتائج إلى أن فقدان الأسنان يمكن أن يكون علامة مبكرة على مشاكل صحية خطيرة أخرى.وقاد باحثون من في دراسة شملت 8073 شخصا مسنا، تتبعوا فيها معدل فقدان الأسنان مقارنة بخطر الوفاة على مدى متوسط 3.5 سنوات. ووجد الباحثون أن التقدم السريع في فقدان الأسنان زاد خطر الوفاة لجميع الأسباب، بغض النظر عن عدد الأسنان الأصلي لدى المشاركين.وظلت هذه العلاقة قائمة حتى بعد تعديل عوامل أخرى تؤثر على الصحة، مثل الجنس والعمر ومستوى التعليم والعادات اليومية كالشرب وممارسة الرياضة بانتظام.ولا يعني فقدان الأسنان بسرعة أن الشخص معرض مباشرة للوفاة، بل إن المشاكل الصحية التي تؤدي إلى فقدان الأسنان قد تقلل العمر أيضا. لذلك، يمكن استخدام فقدان الأسنان كمؤشر لتقييم الصحة العامة وخطر الوفاة. (روسيا اليوم)