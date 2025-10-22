Advertisement

صحة

ماذا يفعل الميكروويف بمكونات الطعام؟

Lebanon 24
22-10-2025 | 09:23
A-
A+
Doc-P-1432677-638967472679469757.png
Doc-P-1432677-638967472679469757.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر تقرير لموقع "فيري ويل هيلث" أن أفران الميكروويف آمنة ومريحة، ولا تؤثر على القيمة الغذائية للأطعمة عند استخدامها بشكل صحيح.
Advertisement

ويسخن الطعام من خلال عملية التوصيل الحراري، إذ تنتقل الحرارة من الطبقات الخارجية إلى الطبقات الداخلية من أجل تسخين وطهي الطعام من الداخل والخارج.

ويمكن للتسخين أن يغير قوام بعض الأطعمة، فالماء يتحول إلى بخار أثناء التسخين مما يجعل الخضروات الغنية بالماء أكثر ليونة، بينما تصبح الأطعمة الأخرى أكثر جفافا.
 
لكن الاستخدام الصحيح للميكروويف يساعد على الحفاظ على العناصر الغذائية في الطعام، بل وقد يزيد من بعض هذه المغذيات مثل النشا المقاوم ومضادات الأكسدة.

وكشفت دراسة، أن طهي الخضروات بالميكروويف يحافظ على محتواها من فيتامين (سي) أكثر من السلق والقلي.

ولكن التسخين الزائد قد يستنزف بعض الفيتامينات القابلة للذوبان، لحساسيتها للحرارة.

كما أن الإشعاع المنبعث من الميكروويف ليس ضارا بالصحة، ولا يسبب أي تلف للخلايا، أو الحمض النووي. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
ماذا يفعل الذكاء الاصطناعي بأدمغة المراهقين؟
lebanon 24
22/10/2025 17:37:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة: ماذا يفعل صلاح في انتخابات رئاسة الكاميرون؟
lebanon 24
22/10/2025 17:37:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تعلم ماذا يفعل العسل بجسمك إذا تناولته على الريق؟
lebanon 24
22/10/2025 17:37:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يجري في مكان استشهاد نصرالله؟ شاهدوا الفيديو
lebanon 24
22/10/2025 17:37:50 Lebanon 24 Lebanon 24

فيري ويل هيلث

الحمض النووي

سكاي نيوز

سكاي نيو

النووي

ساسي

فيري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
07:12 | 2025-10-22
04:00 | 2025-10-22
03:33 | 2025-10-22
02:35 | 2025-10-22
00:06 | 2025-10-22
23:00 | 2025-10-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24