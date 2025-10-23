Advertisement

صحة

حمض خفي في اللحوم والأسماك مرتبط بهذا المرض!

Lebanon 24
23-10-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1432973-638968122885627442.png
Doc-P-1432973-638968122885627442.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في اكتشاف غير متوقع، أعلن باحثون من معهد أبحاث الطب الحيوي في جيرونا وجامعة بومبيو فابرا في برشلونة عن تحديد حمض أميني يُدعى “البرولين” قد يكون مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب.
Advertisement

وأوضحت الدراسة أن تناول وجبات غنية بالبرولين، الموجود في الجيلاتين ولحوم البقر وبعض أنواع الأسماك، يرتبط بارتفاع مستويات هذا الحمض في الدم، مما يؤدي إلى تغيرات في الحالة المزاجية.

وقال الدكتور فيرناديز ريال، رئيس قسم العلوم الطبية وأحد المشاركين في الدراسة: :"لقد دهشنا من العلاقة الواضحة بين مستويات البرولين في الدم وشدة أعراض الاكتئاب لدى المشاركين".

وتمت متابعة المتطوعين من خلال تحليل دم واستبيانات نفسية، لتقييم العلاقة بين النظام الغذائي والحالة العاطفية. وأظهرت النتائج أن ارتفاع البرولين في البلازما كان مؤشرًا متكررًا لدى الأشخاص الذين أبلغوا عن شعور بالاكتئاب.

ويشير العلماء إلى أن هذه النتائج تفتح الباب أمام فهم جديد لكيفية تأثير مكونات الغذاء على الدماغ والمزاج، وهو عامل غالبًا ما تم تجاهله في دراسات الاضطرابات النفسية.

ويُعد الاكتئاب من أكثر الأمراض انتشارًا عالميًا، إذ يؤثر على التفكير والسلوك والحياة اليومية، وقد يصيب جميع الفئات دون استثناء، ما يجعل مثل هذه الاكتشافات خطوة مهمة نحو علاجات غذائية مكمّلة للطرق النفسية والدوائية التقليدية.
 
(الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
دراسة تحذر.. تناول اللحوم المصنعة أسبوعيا يزيد خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان
lebanon 24
23/10/2025 17:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
ختم محل لبيع اللحوم بالشمع الأحمر
lebanon 24
23/10/2025 17:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة الإيرانية: الدخول في مفاوضات نووية مرتبط بالطرف الآخر وليس نحن
lebanon 24
23/10/2025 17:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الخلاف بشأن قانون الانتخاب مرتبط بالهوية السياسية للبرلمان وفرنسا "قد تتدخل"
lebanon 24
23/10/2025 17:08:36 Lebanon 24 Lebanon 24

صحة

متفرقات

النظام الغذائي

وقال الدكتور

قسم العلوم

برشلونة

الجزيرة

بومبيو

العلم

جزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
07:32 | 2025-10-23
03:30 | 2025-10-23
02:00 | 2025-10-23
00:30 | 2025-10-23
23:00 | 2025-10-22
16:00 | 2025-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24