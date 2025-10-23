29
صحة
حمض خفي في اللحوم والأسماك مرتبط بهذا المرض!
Lebanon 24
23-10-2025
|
05:00
A-
A+
في اكتشاف غير متوقع، أعلن باحثون من معهد أبحاث الطب الحيوي في جيرونا وجامعة
بومبيو
فابرا في
برشلونة
عن تحديد حمض أميني يُدعى “البرولين” قد يكون مرتبطًا بزيادة خطر الإصابة بأعراض الاكتئاب.
وأوضحت الدراسة أن تناول وجبات غنية بالبرولين، الموجود في الجيلاتين ولحوم البقر وبعض أنواع الأسماك، يرتبط بارتفاع مستويات هذا الحمض في
الدم
، مما يؤدي إلى تغيرات في الحالة المزاجية.
وقال الدكتور
فيرناديز
ريال
، رئيس
قسم العلوم
الطبية وأحد المشاركين في الدراسة: :"لقد دهشنا من العلاقة الواضحة بين مستويات البرولين في الدم وشدة أعراض الاكتئاب لدى المشاركين".
وتمت متابعة المتطوعين من خلال تحليل دم واستبيانات نفسية، لتقييم العلاقة بين
النظام الغذائي
والحالة العاطفية. وأظهرت النتائج أن ارتفاع البرولين في البلازما كان مؤشرًا متكررًا لدى الأشخاص الذين أبلغوا عن شعور بالاكتئاب.
ويشير العلماء إلى أن هذه النتائج تفتح الباب أمام فهم جديد لكيفية تأثير مكونات الغذاء على الدماغ والمزاج، وهو عامل غالبًا ما تم تجاهله في دراسات الاضطرابات النفسية.
ويُعد الاكتئاب من أكثر الأمراض انتشارًا عالميًا، إذ يؤثر على التفكير والسلوك والحياة اليومية، وقد يصيب جميع الفئات دون استثناء، ما يجعل مثل هذه الاكتشافات خطوة مهمة نحو علاجات غذائية مكمّلة للطرق النفسية والدوائية التقليدية.
(الجزيرة)
