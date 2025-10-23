Advertisement

صحة

هل يُورث الصلع من الأم أم من الأب؟

Lebanon 24
23-10-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1433298-638968611985834777.webp
Doc-P-1433298-638968611985834777.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يشغل الصلع الوراثي بال الرجال والنساء على حدّ سواء.

ورغم تأثير نمط الحياة والإجهاد والحالة الصحية في كثافة الشعر، تبقى الوراثة العامل الأقوى.

والسؤال الشائع: هل يُورث الصلع من الأم أم من الأب؟
Advertisement

تلعب الأندروجينات، خصوصاً هرمون ديهيدروتستوستيرون (DHT)، دوراً أساسياً في تساقط الشعر عبر تقليص بصيلاته لدى من لديهم حساسية وراثية تجاهه.

وتتحكم في هذه الحساسية جينات متعدّدة تُورث من كلا الوالدين.

ومن أبرزها جين مستقبلات الأندروجين (AR) الموجود على الكروموسوم X، الذي ينتقل من الأم إلى ابنها، ما رسّخ الاعتقاد بأن الصلع يُورث من جهة الأم.

لكنّ الأبحاث الحديثة أظهرت أن جينات الأب أيضاً تساهم، وأن نحو 38٪ من وراثة تساقط الشعر ترتبط بعدة مواقع جينية لا تقتصر على الكروموسوم X.

بالتالي، يمكن أن يرث الشخص قابلية الصلع من الأب أو الأم، إذ إن النمط الوراثي متعدد الجينات. وإلى جانب الوراثة، تؤثر الهرمونات، النظام الغذائي، والضغط النفسي في تطور الصلع.

أما لدى النساء، فيظهر غالباً على شكل ترقق في منطقة التاج، نتيجة تفاعل معقّد بين الوراثة والهرمونات، ويمكن أن يأتي من أيٍّ من الوالدين.

الخلاصة: الصلع ليس موروثاً من الأم فقط. الوراثة تحدد الاستعداد، لكنّ الهرمونات ونمط الحياة والبيئة هي التي تحدد النتيجة النهائية. (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
الشرع: سوريا لا تقبل القسمة والتقسيم يورث العدوى
lebanon 24
24/10/2025 01:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يحمّل الديمقراطيين مسؤولية مقتل لاجئة أوكرانية في نورث كارولاينا
lebanon 24
24/10/2025 01:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا هو السبب الخفي وراء الإصابة بالصلع!
lebanon 24
24/10/2025 01:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرع: سوريا ورثت الكثير من الاضطرابات
lebanon 24
24/10/2025 01:27:25 Lebanon 24 Lebanon 24

النظام الغذائي

روجينا

الكروم

ساسي

تيرو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:44 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:55 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:08 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:29 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2025-10-23
10:08 | 2025-10-23
07:32 | 2025-10-23
05:00 | 2025-10-23
03:30 | 2025-10-23
02:00 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24