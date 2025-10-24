قفز الترامبولين.. متعة تتحوّل إلى خطر يهدّد مفاصل الأطفال

Advertisement

وأوضح الموقع أن السبب يعود إلى أن المهارات الحركية والتنسيقية للأطفال لا تزال غير مكتملة، كما أن مفاصلهم غير مستقرة بما يكفي لتحمّل ضغط القفز والهبوط.وأشار إلى أن الخطر يتضاعف عندما يقفز أكثر من طفل في الوقت نفسه، إذ يزداد احتمال سقوط أحدهم على الآخر أو الهبوط بطريقة خاطئة، أو حتى السقوط خارج الترامبولين.ولفت الموقع إلى أن الرباط الصليبي يتعرّض للإصابة غالبًا في أنشطة رياضية أخرى مثل ، كرة السلة، الطائرة والتزلج، مبينًا أن أحد مؤشرات الإصابة يتمثل في سماع صوت "فرقعة" مفاجئ يتبعه تورّم أو فقدان فوري للثبات في الركبة.وبيّن التقرير أن الأطفال الأصغر سنًا لا يمكن إخضاعهم للجراحة كما في حالة البالغين، لأن صفائح النمو لديهم لا تزال مفتوحة، مما يجعل التدخل الجراحي محفوفًا بالمخاطر.وحذّر الموقع من أن هذه الإصابات قد تحرم الطفل لاحقًا من ممارسة الرياضات التنافسية، كما أنها ترفع بشكل كبير خطر الإصابة بـالفصال العظمي المبكر، إذ تصبح الركبة "أكبر عمرًا" من عمر المريض بما يتراوح بين 10 و20 عامًا.وللوقاية من هذه الإصابات، شدّد الخبراء على ضرورة القفز الفردي فقط على الترامبولين، وتعلّم طرق الهبوط السليمة، وممارسة القفز من دون حذاء، إلى جانب التأكد من سلامة ومتانة الجهاز قبل الاستخدام.