صحة

دراسات: لقاحات كورونا قد تعزز مناعة الجسم ضد السرطان

Lebanon 24
24-10-2025 | 04:43
كشفت دراسات علمية جديدة عن اكتشافات مثيرة حول لقاحات كورونا من نوع mRNA، مثل لقاحي فايزر وموديرنا، إذ أظهرت نتائجها أن هذه اللقاحات قد تملك قدرة غير متوقعة على تعزيز مناعة الجسم ضد بعض أنواع السرطان.
وبحسب باحثين من مركز "إم دي أندرسون" للسرطان في هيوستن وجامعة فلوريدا، فإن مرضى سرطان الرئة أو الجلد المتقدم الذين تلقوا لقاح mRNA خلال فترة تقل عن 100 يوم من بدء العلاج المناعي حققوا معدلات بقاء أعلى من غير الملقحين.
وأوضح العلماء أن اللقاح يعمل على تهيئة الجهاز المناعي ليتعرف بسرعة أكبر على الخلايا السرطانية ويهاجمها، مما يعزز فاعلية مثبطات نقاط التفتيش المناعية، وهي أدوية تساعد الجسم على كشف الأورام التي تحاول التمويه أو الاختباء.
وقال الباحث الرئيسي الدكتور آدم جريبين إن لقاحات mRNA قد تعمل كـ"جرس إنذار بيولوجي" يفعّل خلايا المناعة في أنحاء الجسم، فتصبح أكثر استعدادًا لمواجهة الأورام.
وأظهرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nature، أن لقاحات الإنفلونزا التقليدية لم تُظهر التأثير ذاته، مما يدل على أن التأثير الفريد مرتبط بتقنية mRNA تحديدًا.
ويأمل العلماء أن تفتح هذه النتائج الباب أمام تطوير لقاحات مخصصة لعلاج السرطان، مؤكدين أن هذه التقنية التي غيّرت طريقة مواجهة الأوبئة قد تصبح مفتاحًا لتحسين فرص البقاء لمرضى الأورام.
من مكافحة الفيروسات إلى مواجهة السرطان، يبدو أن تقنية mRNA تسير بثقة نحو ثورة جديدة في الطب الحديث.
 
(إرم نيوز)
