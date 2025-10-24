27
o
بيروت
26
o
طرابلس
26
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
9
o
بشري
21
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
أطعمة تحمي العينين من التلف الناتج عن استخدام الشاشات
Lebanon 24
24-10-2025
|
07:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشير الأبحاث إلى أن الإجهاد التأكسدي هو العدو الخفي لعيوننا، حيث تستهلك أنسجة
العين
كميات هائلة من الأكسجين ما يؤدي إلى تلف الخلايا والإصابة بالأمراض. لكن
العلم
الحديث يكشف أن بعض العناصر الغذائية مثل الزنك وفيتامين A تمتلك قدرة فريدة على حماية العين من هذا الإجهاد التأكسدي.
Advertisement
ويؤكد
البروفيسور
جون نولان، الباحث الرائد في صحة العين: "لقد وصلنا في أبحاثنا إلى مرحلة نجزم فيها بأن التغذية مهمة لصحة العين".
أطعمة مفيدة لصحة العين:
الفلفل والطماطم: تحتوي على الكاروتينات التي تعمل كمضادات للأكسدة وتقلل من تلف الضوء الأزرق للعين
زيت الأفوكادو: غني بفيتامين A واللوتين، ويحمي البقعة الشبكية ويقلل الالتهابات
الفواكه الطازجة: الكيوي والتوت غنيان بفيتامين C الذي يحمي المادة الهلامية في منتصف العين.
الأسماك الزيتية:
السلمون
والماكريل غنيان بأوميغا 3 الضروري للجزء الدهني في العين.
منتجات الألبان: تحتوي على الكاروتينات وفيتامينات A وB2.
وينصح الخبراء بقلي الخضروات بدلا من طهيها على البخار لتحسين امتصاص الكاروتينات، والاستغناء عن العصائر لصالح الفواكه الكاملة لتجنب السكريات الضارة بالأوعية الدموية في الشبكية. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مشروب يحمي من الخرف وتلف الكبد.. ما هو؟
Lebanon 24
مشروب يحمي من الخرف وتلف الكبد.. ما هو؟
24/10/2025 17:00:29
24/10/2025 17:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأطعمة تنظف الشرايين وتحمي القلب
Lebanon 24
هذه الأطعمة تنظف الشرايين وتحمي القلب
24/10/2025 17:00:29
24/10/2025 17:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا نحمي عيوننا في العصر الرقمي!
Lebanon 24
هكذا نحمي عيوننا في العصر الرقمي!
24/10/2025 17:00:29
24/10/2025 17:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أطعمة يومية تعزز رضاك عن الحياة.. تعرف عليها
Lebanon 24
أطعمة يومية تعزز رضاك عن الحياة.. تعرف عليها
24/10/2025 17:00:29
24/10/2025 17:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا اليوم
البروفيسور
السلمون
الأفوكا
أوميغا
توت ⚔️
السكري
روسيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
في الولايات المتّحدة... سحب ملايين عبوات البيض الملوث بـ"السالمونيلا"
Lebanon 24
في الولايات المتّحدة... سحب ملايين عبوات البيض الملوث بـ"السالمونيلا"
08:08 | 2025-10-24
24/10/2025 08:08:03
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسات: لقاحات كورونا قد تعزز مناعة الجسم ضد السرطان
Lebanon 24
دراسات: لقاحات كورونا قد تعزز مناعة الجسم ضد السرطان
04:43 | 2025-10-24
24/10/2025 04:43:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الاحتيال الغذائي".. يوقع المستهلكين في فخ الدعاية
Lebanon 24
"الاحتيال الغذائي".. يوقع المستهلكين في فخ الدعاية
03:30 | 2025-10-24
24/10/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شيب الشعر.. "درع طبيعي" ضد السرطان
Lebanon 24
شيب الشعر.. "درع طبيعي" ضد السرطان
02:00 | 2025-10-24
24/10/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قفز الترامبولين.. متعة تتحوّل إلى خطر يهدّد مفاصل الأطفال
Lebanon 24
قفز الترامبولين.. متعة تتحوّل إلى خطر يهدّد مفاصل الأطفال
00:30 | 2025-10-24
24/10/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
Lebanon 24
أجواء شتوية ومنخفضات طوفانية.. في هذا الموعد الطقس في لبنان سيتحوّل
02:35 | 2025-10-24
24/10/2025 02:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": إسرائيل تستعدّ لـ"هجوم مفاجىء" من حزب الله على هذه المدينة
13:00 | 2025-10-23
23/10/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
Lebanon 24
لبنان يتمسك بـ"الميكانيزم" ويتلقى تحذيرات فرنسية من تصعيد إسرائيلي
10:00 | 2025-10-23
23/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات جديدة.. هذا ما كُشف عن الجثة التي عُثر عليها داخل حقيبة في سنّ الفيل
Lebanon 24
معلومات جديدة.. هذا ما كُشف عن الجثة التي عُثر عليها داخل حقيبة في سنّ الفيل
11:32 | 2025-10-23
23/10/2025 11:32:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
Lebanon 24
مذيع الـ"أم تي في" على سرير المستشفى... خضع لعمليّة وهذا ما أعلنه (صورة)
07:28 | 2025-10-24
24/10/2025 07:28:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في صحة
08:08 | 2025-10-24
في الولايات المتّحدة... سحب ملايين عبوات البيض الملوث بـ"السالمونيلا"
04:43 | 2025-10-24
دراسات: لقاحات كورونا قد تعزز مناعة الجسم ضد السرطان
03:30 | 2025-10-24
"الاحتيال الغذائي".. يوقع المستهلكين في فخ الدعاية
02:00 | 2025-10-24
شيب الشعر.. "درع طبيعي" ضد السرطان
00:30 | 2025-10-24
قفز الترامبولين.. متعة تتحوّل إلى خطر يهدّد مفاصل الأطفال
23:00 | 2025-10-23
دراسة حديثة.. الصدمات النفسية قد تُورّث عبر الأجيال!
فيديو
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
03:09 | 2025-10-24
24/10/2025 17:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
Lebanon 24
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
03:16 | 2025-10-19
24/10/2025 17:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
Lebanon 24
ساعة ذكية جديدة من Oppo.. هذه مواصفاتها (فيديو)
01:00 | 2025-10-18
24/10/2025 17:00:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24