Advertisement

صحة

أطعمة تحمي العينين من التلف الناتج عن استخدام الشاشات

Lebanon 24
24-10-2025 | 07:02
A-
A+
Doc-P-1433541-638969114885717023.jpg
Doc-P-1433541-638969114885717023.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تشير الأبحاث إلى أن الإجهاد التأكسدي هو العدو الخفي لعيوننا، حيث تستهلك أنسجة العين كميات هائلة من الأكسجين ما يؤدي إلى تلف الخلايا والإصابة بالأمراض. لكن العلم الحديث يكشف أن بعض العناصر الغذائية مثل الزنك وفيتامين A تمتلك قدرة فريدة على حماية العين من هذا الإجهاد التأكسدي.
Advertisement
 
ويؤكد البروفيسور جون نولان، الباحث الرائد في صحة العين: "لقد وصلنا في أبحاثنا إلى مرحلة نجزم فيها بأن التغذية مهمة لصحة العين".

أطعمة مفيدة لصحة العين:

الفلفل والطماطم: تحتوي على الكاروتينات التي تعمل كمضادات للأكسدة وتقلل من تلف الضوء الأزرق للعين
زيت الأفوكادو: غني بفيتامين A واللوتين، ويحمي البقعة الشبكية ويقلل الالتهابات
الفواكه الطازجة: الكيوي والتوت غنيان بفيتامين C الذي يحمي المادة الهلامية في منتصف العين.
الأسماك الزيتية: السلمون والماكريل غنيان بأوميغا 3 الضروري للجزء الدهني في العين.
منتجات الألبان: تحتوي على الكاروتينات وفيتامينات A وB2.
 
وينصح الخبراء بقلي الخضروات بدلا من طهيها على البخار لتحسين امتصاص الكاروتينات، والاستغناء عن العصائر لصالح الفواكه الكاملة لتجنب السكريات الضارة بالأوعية الدموية في الشبكية. (روسيا اليوم) 
مواضيع ذات صلة
مشروب يحمي من الخرف وتلف الكبد.. ما هو؟
lebanon 24
24/10/2025 17:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه الأطعمة تنظف الشرايين وتحمي القلب
lebanon 24
24/10/2025 17:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا نحمي عيوننا في العصر الرقمي!
lebanon 24
24/10/2025 17:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24
أطعمة يومية تعزز رضاك عن الحياة.. تعرف عليها
lebanon 24
24/10/2025 17:00:29 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

البروفيسور

السلمون

الأفوكا

أوميغا

توت ⚔️

السكري

روسيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:35 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:32 | 2025-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:28 | 2025-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
08:08 | 2025-10-24
04:43 | 2025-10-24
03:30 | 2025-10-24
02:00 | 2025-10-24
00:30 | 2025-10-24
23:00 | 2025-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24