أطعمة تحمي العينين من التلف الناتج عن استخدام الشاشات

تشير الأبحاث إلى أن الإجهاد التأكسدي هو العدو الخفي لعيوننا، حيث تستهلك أنسجة كميات هائلة من الأكسجين ما يؤدي إلى تلف الخلايا والإصابة بالأمراض. لكن الحديث يكشف أن بعض العناصر الغذائية مثل الزنك وفيتامين A تمتلك قدرة فريدة على حماية العين من هذا الإجهاد التأكسدي.

ويؤكد جون نولان، الباحث الرائد في صحة العين: "لقد وصلنا في أبحاثنا إلى مرحلة نجزم فيها بأن التغذية مهمة لصحة العين".



أطعمة مفيدة لصحة العين:



الفلفل والطماطم: تحتوي على الكاروتينات التي تعمل كمضادات للأكسدة وتقلل من تلف الضوء الأزرق للعين

زيت الأفوكادو: غني بفيتامين A واللوتين، ويحمي البقعة الشبكية ويقلل الالتهابات

الفواكه الطازجة: الكيوي والتوت غنيان بفيتامين C الذي يحمي المادة الهلامية في منتصف العين.

الأسماك الزيتية: والماكريل غنيان بأوميغا 3 الضروري للجزء الدهني في العين.

منتجات الألبان: تحتوي على الكاروتينات وفيتامينات A وB2.

وينصح الخبراء بقلي الخضروات بدلا من طهيها على البخار لتحسين امتصاص الكاروتينات، والاستغناء عن العصائر لصالح الفواكه الكاملة لتجنب السكريات الضارة بالأوعية الدموية في الشبكية. (روسيا اليوم)