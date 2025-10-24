Advertisement

صحة

كيف تفرّق بين نزلة البرد والحساسية الموسمية؟

Lebanon 24
24-10-2025 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1433620-638969283286825441.webp
Doc-P-1433620-638969283286825441.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذّر الخبير الصحي جورج ساندو من أن بعض الأعراض الشبيهة بالإنفلونزا التي تظهر في الخريف، قد تكون ناجمة عن حساسية موسمية وليس عن فيروسات.
Advertisement

وأوضح أن تغيّر المناخ وارتفاع درجات الحرارة يؤديان إلى إطالة موسم نمو النباتات وزيادة كثافة حبوب اللقاح، ما يجعل فترات الحساسية أطول وأكثر حدة. كما يسهم ارتفاع ثاني أكسيد الكربون في زيادة إنتاج حبوب اللقاح، فيما يؤدي الشتاء المعتدل إلى استمرارها حتى أواخر الخريف.

وتتشابه أعراض الحساسية مع نزلات البرد، لكنها تختلف عنها في غياب الحمى وآلام الجسم، وتركّزها على العطس المتكرر، سيلان الأنف، وحكة العينين والأنف.

ويُوصي الأطباء باستخدام مضادات الهيستامين، والبخاخات الأنفية، وقطرات العين المهدئة، مع ضرورة مراجعة الطبيب في حال استمرار الأعراض لتفادي تفاقمها. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
مرتينوس دعا أهالي قرطبا لاخذ اللقاح المجاني ضد الانفلونزا الموسمية
lebanon 24
25/10/2025 02:26:03 Lebanon 24 Lebanon 24
طقس الأسبوع: ضباب كثيف على الجبال وحرارة فوق المعدلات الموسمية
lebanon 24
25/10/2025 02:26:03 Lebanon 24 Lebanon 24
أسباب خفية وراء تكرار إصابتك بنزلات البرد والإنفلونزا.. هذا ما قاله العلماء
lebanon 24
25/10/2025 02:26:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الإنترنت المقسوم بين الجيران: كابل يربط.. ويُفرّق
lebanon 24
25/10/2025 02:26:03 Lebanon 24 Lebanon 24

روسيا اليوم

جورج ساندو

جورج س

روسيا

العين

فيروس

جورج

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2025-10-24
09:56 | 2025-10-24
08:08 | 2025-10-24
07:02 | 2025-10-24
04:43 | 2025-10-24
03:30 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24