تُعد آلام الظهر من أكثر الشكاوى الصحية شيوعًا، إلا أن بعضها قد يكون علامة على مشكلات صحية خطيرة، بحسب ما أوضح الطبيب الروسي براند.وقال براند إن الألم الذي يشتدّ ليلاً أو أثناء الاستلقاء، أو يرافقه ارتفاع في الحرارة، أو يظهر من دون إصابة واضحة يستوجب استشارة طبية عاجلة. كما أن ظهور الألم لدى الأطفال والمراهقين أو من تجاوزوا الـ55 عامًا يعد مؤشراً مقلقاً.ونصح الطبيب بإجراء فحوصات أو المقطعي عند ملاحظة هذه العلامات التحذيرية، لاستبعاد أمراض خطيرة مثل الأورام أو التهابات العمود الفقري.وأظهرت دراسات حديثة أن الأشخاص الذين يعانون من آلام ظهر مزمنة أكثر عرضة للإصابة بـ أمراض القلب، والاكتئاب، والسكري، والتهاب المفاصل، وحتى السرطان، ما يجعل التشخيص المبكر والعلاج الفعّال ضرورة لا خيارًا. (روسيا اليوم)