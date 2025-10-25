Advertisement

صحة

لعلاج تساقط الشعر .. ابتكار طبي جديد هذه تفاصيله

Lebanon 24
25-10-2025 | 02:29
A-
A+
Doc-P-1433766-638969742726447261.webp
Doc-P-1433766-638969742726447261.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حصل باحثون تايوانيون على براءة اختراع بعد تطويرهم مصلا مبتكرا يساعد على علاج تساقط الشعر وتحفيز نموه من جديد في قرابة 20 يوما.

وتمكن باحثون من جامعة تايوان الوطنية من تطوير مصل يُدهن على الجلد، مكن من استعادة نمو الشعر لدى الفئران.
Advertisement

ومن المرتقب أن يتاح هذا المنتج للاستخدام البشري في شكل مستحضر للعناية بالبشرة، من دون الحاجة إلى وصفة طبية، وفقا لصحيفة "ديلي ميل".
وبحسب دراسة نشرت في مجلة "نيو ساينتست"، فقد كشف الباحثون أن المصل حفز الخلايا الدهنية في الجلد، وأعاد تجديد بصيلات الشعر.

وللتوصل إلى هذه النتائج، قام الباحثون بدهن ظهر فئران حليقة بمادة تسمى "لودي سولفات الصوديوم"، وبعد مدة تراوحت بين 10 و11 يوماً بدأ الشعر ينمو في تلك المناطق من بصيلات جديدة.
وأوضح الباحثون، أن هذه المادة حركت الخلايا المناعية إلى طبقة الدهون تحت الجلد، ما حفز الخلايا على إفراز الأحماض الدهنية التي تمتصها خلايا بصيلات الشعر، مما حفّز نموه.

وحصل الباحثون على براءة اختراع لمصلهم، ويخططون لاختبار جرعات مختلفة منه على فروة رأس البشر قبل تسويقه.

وقال البروفيسور سونغ-جان لين، مؤلف الدراسة في جامعة تايوان الوطنية، إنه استخدم نسخة مبكرة من المنتج على ساقيه: "طبّقت هذه الأحماض الدهنية، مذابة في الكحول، على فخذي لمدة ثلاثة أسابيع، ولاحظت أنها حفزت نمو الشعر".

وأوضح البروفيسور لين، أن هذه الأحماض الدهنية موجودة في جسم الإنسان وفي العديد من المنتجات الطبيعية كالزيتون، ولا تشكّل أي خطر.

وأكد الباحثون أن ابتكارهم فتح الباب أمام إمكانية علاج تساقط الشعر في المستقبل.
مواضيع ذات صلة
علاج فعّال لتساقط الشعر
lebanon 24
25/10/2025 11:56:50 Lebanon 24 Lebanon 24
لمنع تساقط الشعر.. اليكم هذه النصائح
lebanon 24
25/10/2025 11:56:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تعانون من تساقط الشعر؟ اليكم هذا الحل الطبيعي
lebanon 24
25/10/2025 11:56:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تؤدي الماتشا إلى تساقط الشعر؟
lebanon 24
25/10/2025 11:56:50 Lebanon 24 Lebanon 24

تايوان الوطنية

جامعة تايوان

البروفيسور

المستقبل

الزيتون

الكحول

البشري

ان لي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
04:16 | 2025-10-25
00:11 | 2025-10-25
23:00 | 2025-10-24
16:00 | 2025-10-24
14:00 | 2025-10-24
09:56 | 2025-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24