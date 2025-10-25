27
صحة
لعلاج تساقط الشعر .. ابتكار طبي جديد هذه تفاصيله
Lebanon 24
25-10-2025
|
02:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
حصل باحثون تايوانيون على براءة اختراع بعد تطويرهم مصلا مبتكرا يساعد على علاج تساقط الشعر وتحفيز نموه من جديد في قرابة 20 يوما.
وتمكن باحثون من جامعة
تايوان الوطنية
من تطوير مصل يُدهن على الجلد، مكن من استعادة نمو الشعر لدى الفئران.
ومن المرتقب أن يتاح هذا المنتج للاستخدام
البشري
في شكل مستحضر للعناية بالبشرة، من دون الحاجة إلى وصفة طبية، وفقا لصحيفة "
ديلي
ميل".
وبحسب دراسة نشرت في مجلة "نيو ساينتست"، فقد كشف الباحثون أن المصل حفز الخلايا الدهنية في الجلد، وأعاد تجديد بصيلات الشعر.
وللتوصل إلى هذه النتائج، قام الباحثون بدهن ظهر فئران حليقة بمادة تسمى "لودي سولفات الصوديوم"، وبعد مدة تراوحت بين 10 و11 يوماً بدأ الشعر ينمو في تلك المناطق من بصيلات جديدة.
وأوضح الباحثون، أن هذه المادة حركت الخلايا المناعية إلى طبقة الدهون تحت الجلد، ما حفز الخلايا على إفراز الأحماض الدهنية التي تمتصها خلايا بصيلات الشعر، مما حفّز نموه.
وحصل الباحثون على براءة اختراع لمصلهم، ويخططون لاختبار جرعات مختلفة منه على فروة رأس البشر قبل تسويقه.
وقال
البروفيسور
سونغ-جان لين، مؤلف الدراسة في
جامعة تايوان
الوطنية، إنه استخدم نسخة مبكرة من المنتج على ساقيه: "طبّقت هذه الأحماض الدهنية، مذابة في
الكحول
، على فخذي لمدة ثلاثة أسابيع، ولاحظت أنها حفزت نمو الشعر".
وأوضح البروفيسور لين، أن هذه الأحماض الدهنية موجودة في جسم الإنسان وفي العديد من المنتجات الطبيعية كالزيتون، ولا تشكّل أي خطر.
وأكد الباحثون أن ابتكارهم فتح الباب أمام إمكانية علاج تساقط الشعر في
المستقبل
.
