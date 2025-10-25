Advertisement

صحة

أطعمة يومية ترفع ضغط الدم.. ابتعدوا عنها

Lebanon 24
25-10-2025 | 04:16
يُعد ارتفاع ضغط الدم أحد أخطر عوامل الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. ورغم أن الوراثة والتوتر يلعبان دوراً كبيراً في تطوره، إلا أن النظام الغذائي يبقى العامل الأهم في السيطرة عليه.
فالنظام الغذائي يُمثل نحو 70% من الجهد المبذول للحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، مما يجعل نوعية الأطعمة المتناولة عاملاً حاسماً في ضبط ضغط الدم.

لكن المدهش أن كثيراً من الأطعمة اليومية التي نتناولها دون تفكير قد ترفع ضغط الدم تدريجياً. غير أن الحل لا يكمن في الامتناع عنها تماماً، بل في الاعتدال والتحكم بالكميات، وفق صحيفة Times of India
ومن تلك الأطعمة:

1- المشروبات السكرية
إذ تُعد المشروبات الغازية والعصائر المُحلاة من أبرز مسببات ارتفاع ضغط الدم، فهي تزيد الوزن وتُضعف استجابة الأنسولين، ما يؤثر على الأوعية الدموية.

لذا ينصح الأطباء استبدالها بالماء أو شاي الأعشاب أو الماء المنكّه طبيعياً بالفواكه.
2- القهوة

كذلك تعتبر القهوة من المشروبات التي قد ترفع الضغط، فرغم أن الكافيين مصدر النشاط اليومي للكثيرين، إلا أنه يرفع ضغط الدم مؤقتاً بتحفيزه القلب والأوعية. ووقد يؤثر الإفراط في تناوله سلباً على من يعانون من حساسية الكافيين.

لكن المختصين ينصحون بتناول كوب أو كوبين يومياً دون سكر، مع مراقبة الضغط بانتظام.

3- النودلز سريعة التحضير
أما النودلز فعلى الرغم من أنها سهلة وسريعة التحضير، لكنها غنية بالصوديوم إلى حدّ كبير، إذ تحتوي عبوة واحدة على أكثر من نصف الكمية اليومية الموصى بها من الملح.

والنصيحة هي استخدام نصف كمية التوابل فقط أو استبدالها بأعشاب طبيعية.

4- اللحوم المصنعة
كذلك تُعتبر من أكثر مسببات ارتفاع الضغط، لأنها تُدخَّن أو تُحفظ بالملح والمواد المضافة مثل النترات.

لذا ينصح الخبراء بتقليل استهلاكها قدر الإمكان، وتفضيل اللحوم الطازجة قليلة الدهون.

5- الجبن
أما الجبن، فرغم فوائده الغذائية، إلا أن معظم أنواعه – خصوصاً المعتقة مثل الشيدر والبارميزان – تحتوي على كميات مرتفعة من الصوديوم.

لذا يُنصح باختيار الأنواع الطازجة أو قليلة الصوديوم، واستخدامها بكميات صغيرة كمحسّن نكهة.

6- المخبوزات
إلى ذلك، يشكل الخبز وجميع منتجات المخابز (الكعك والبيغل) أحد أهم مصادر الصوديوم الخفية، التي تُستخدم غالبًا لتحسين قوامها وطعمها ومدة صلاحيتها.

لذا ينصح هنا باختيار خبز الحبوب الكاملة أو المحضّر منزلياً للتحكم بكمية الملح.

7- الأطعمة المخمّرة
كذلك عند تخمير المخللات، تُقدم فوائد صحية للأمعاء، لكنها غالبًا ما تكون غنية بالملح. ويمكن أن تحتوي الحصة الواحدة على جزء كبير من الكمية اليومية الموصى بها من الملح (الصوديوم). وينصح بتناولها من حين لآخر كتوابل لا كطبق أساسي.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24