صحة
شاي الماتشا قد يشكل خطرًا صحيًا... احذروا الإفراط فيه!
Lebanon 24
25-10-2025
|
06:53
أصبح شاي الماتشا، المشروب الأخضر المطحون بدقة، شائعًا بين الشباب، ويُطلَق على محبيه "جيل الماتشا".
ويتميز الشاي بخصائص مضادة للأكسدة وارتباطه بتحسين التركيز والتمثيل الغذائي، لكن الإفراط
في تناوله
قد يسبب مشاكل صحية، وفقًا للدكتورة سوزان وايلي، الاختصاصية العامة والمستشارة الطبية.
وأوضحت وايلي أن مركبات الشاي النباتية مثل التانينات والكاثيشينات يمكن أن تقلل من امتصاص الحديد غير الهيمي في الأطعمة النباتية، خصوصًا عند شرب الماتشا المركز الذي يحتوي على كامل أوراق الشاي مقارنة بالشاي التقليدي المنقوع.
وتشير إلى أن الحد الآمن لمعظم الأشخاص هو كوب واحد يوميًا، إذ يمكن للاستهلاك المفرط، خصوصًا مع وجبات غنية بالحديد أو المكملات، أن يؤدي إلى نقص الحديد على المدى
الطويل
.
ولتقليل خطر فقر
الدم
، توصي بتناول الماتشا بين الوجبات، مع الجمع بين الأطعمة الغنية بالحديد وفيتامين C لتعزيز الامتصاص، وتأجيل المكملات الحديدية لمدة ساعة أو ساعتين بعد الشاي.
وتشدّد على أن الأشخاص الأكثر عرضة لمراقبة كمية الماتشا هم النباتيون، والنساء في سن الإنجاب، ومن لديهم نقص معروف في الحديد. تشمل أعراض النقص التعب والضعف وشحوب البشرة، ويُنصح بزيارة الطبيب للفحص عند الشك بالإصابة بفقر الدم. (آرم نيوز)
