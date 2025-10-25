24
صحة
أيهما أنسب للحمية وخسارة الوزن.. الموز أم التفاح؟
Lebanon 24
25-10-2025
|
08:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف خبراء تغذية أن كلاً من التفاح والموز يمتلك فوائد صحية مميزة، إلا أن تأثيرهما على الهضم والتحكم بالوزن يختلف.
وأوضحوا أن التفاح يحتوي على نحو 4 غرامات من الألياف، معظمها في القشرة، ما يساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، بينما يحتوي الموز على 3 غرامات من الألياف ونشا مقاوم يغذي البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي.
وأشار الخبراء إلى أن التفاح منخفض المؤشر الجلايسيمي ويساعد في استقرار مستويات السكر في
الدم
وزيادة الشعور بالشبع، في حين أن الموز يمنح طاقة أكبر بفضل احتوائه على البوتاسيوم وفيتامين B6، مما يجعله مناسباً قبل أو بعد التمارين الرياضية.
وأكدوا أن التفاح يعدّ خياراً مثالياً للتحكم في الوزن بفضل انخفاض سعراته وغناه بالماء، بينما يوفّر الموز طاقة مستمرة وشعوراً بالامتلاء لفترة أطول.
في النتيجة، التفاح أفضل للهضم وضبط السعرات، والموز أنسب للطاقة وصحة الأمعاء، والأفضل دمجهما ضمن نظام غذائي متوازن. (آرم نيوز)
هل من تأثير لخل التفاح على الوزن؟ اليكم ما كشفته الدراسات
لماذا يعتبر الخريف التوقيت المثالي لخسارة الوزن؟
الألياف الغذائية.. السرّ الخفي لدعم خسارة الوزن
هل يساعد الماء مع الليمون على خسارة الوزن؟
مفاجأة... هذا ما يحدث لجسمك بعد صيام لمدة 36 ساعة!
شاي الماتشا قد يشكل خطرًا صحيًا... احذروا الإفراط فيه!
أطعمة يومية ترفع ضغط الدم.. ابتعدوا عنها
لعلاج تساقط الشعر .. ابتكار طبي جديد هذه تفاصيله
علاج آمن يقتل خلايا السرطان باستخدام الضوء.. اليكم آخر ما توصل اليه العلم
هذا ما ستفعله إسرائيل داخل لبنان.. تقريرٌ يكشف
ضجّة في حي السلم.. محاولة خطف وهذا ما حصل!
عقيلة نواف سلام تتعرض لحادث في الفاتيكان
بيانٌ من أدرعي عن استهداف سيارة زوطر.. ماذا أعلن؟
لبنانيون يتلقون أموالاً بـ"الخطأ"!
10:13 | 2025-10-25
مفاجأة... هذا ما يحدث لجسمك بعد صيام لمدة 36 ساعة!
06:53 | 2025-10-25
شاي الماتشا قد يشكل خطرًا صحيًا... احذروا الإفراط فيه!
04:16 | 2025-10-25
أطعمة يومية ترفع ضغط الدم.. ابتعدوا عنها
02:29 | 2025-10-25
لعلاج تساقط الشعر .. ابتكار طبي جديد هذه تفاصيله
00:11 | 2025-10-25
علاج آمن يقتل خلايا السرطان باستخدام الضوء.. اليكم آخر ما توصل اليه العلم
23:00 | 2025-10-24
النوبات القلبية عند النساء: خطر صامت يتطلب وعيًا أكبر
فيديو
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
في الفاتيكان.. بدء مراسم إعلان قداسة المطران إغناطيوس مالويان
