أيهما أنسب للحمية وخسارة الوزن.. الموز أم التفاح؟

وأوضحوا أن التفاح يحتوي على نحو 4 غرامات من الألياف، معظمها في القشرة، ما يساعد على تحسين الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، بينما يحتوي الموز على 3 غرامات من الألياف ونشا مقاوم يغذي البكتيريا المفيدة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي.وأشار الخبراء إلى أن التفاح منخفض المؤشر الجلايسيمي ويساعد في استقرار مستويات السكر في وزيادة الشعور بالشبع، في حين أن الموز يمنح طاقة أكبر بفضل احتوائه على البوتاسيوم وفيتامين B6، مما يجعله مناسباً قبل أو بعد التمارين الرياضية.وأكدوا أن التفاح يعدّ خياراً مثالياً للتحكم في الوزن بفضل انخفاض سعراته وغناه بالماء، بينما يوفّر الموز طاقة مستمرة وشعوراً بالامتلاء لفترة أطول.في النتيجة، التفاح أفضل للهضم وضبط السعرات، والموز أنسب للطاقة وصحة الأمعاء، والأفضل دمجهما ضمن نظام غذائي متوازن. (آرم نيوز)