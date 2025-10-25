Advertisement

صحة

أفلام الرعب... "جلسة خوف" تساوي نصف ساعة رياضة؟

Lebanon 24
25-10-2025 | 15:00
مشاهدة فيلم رعب قد تكون أكثر من مجرد متعة مخيفة؛ فقد تساهم في خسارة وزن أيضًا. هذا ما توصلت إليه جامعة وستمنستر في دراسة لافتة أظهرت أن متابعة فيلم رعب لمدة 90 دقيقة يمكن أن تؤدي إلى حرق ما يصل إلى 150 سعرة حرارية، وهي كمية تُعادل أداء تمرين مشي لنصف ساعة أو القيام باندفاعة جري قصيرة.
الدراسة التي طبّقها الباحثون على 10 متطوعين شاهدوا مجموعة من أفلام الرعب الكلاسيكية والحديثة، رصدت زيادة واضحة في ضربات القلب ومعدل الأيض أثناء اللحظات المشوّقة والمرعبة.

ويوضح الدكتور ريتشارد ماكنزي، المتخصص في استقلاب الخلايا وعلم وظائف الأعضاء، أن الجسم يستجيب لمشاهد الخوف عبر إفراز الأدرينالين وتسارع النبض، ما يُحفّز استهلاك طاقة أكبر ويُخفّض الشعور بالجوع، وبالتالي يساعد على حرق سعرات إضافية من دون أي حركة.

ولم تكتفِ الدراسة بالتحليل العمومي، بل صنّفت الأفلام وفقًا لمدى الرعب الذي أثارته عند المشاهدين. وجاء فيلم The Shining لستانلي كوبريك في المرتبة الأولى بحرق 184 سعرة حرارية، تلاه Jaws بـ161 سعرة، وThe Exorcist بـ158 سعرة.

من جانبها، تقول هيلين كاولي، محررة موقع Love Film: “نعرف جيدًا خوف الاختباء خلف الأريكة أثناء مشاهد الرعب، لكن يبدو أن البقاء أمام الشاشة قد يكون مفيدًا للرشاقة أيضًا.”

وبحسب الدراسة، ليست أفلام الرعب وحدها التي تحفّز الجسم على استهلاك الطاقة، فالضحك بدوره قادر على حرق 2 إلى 10 سعرات خلال 10–15 دقيقة من الضحك الحقيقي، ما يمنح عشاق الكوميديا بدورهم مكاسب بدنية غير متوقعة
 
