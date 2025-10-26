Advertisement

صحة

دماغك واعٍ و أنت نائم... مفاجأة علمية عن الأحلام!

Lebanon 24
26-10-2025 | 00:00
كشفت دراسة دولية جديدة، نُشرت في مجلة nature communications، عن قاعدة بيانات علمية هي الأضخم من نوعها تربط بين تسجيلات نشاط الدماغ وتقارير الأحلام، في محاولة لإعادة رسم فهم الإنسان للوعي أثناء النوم.
المشروع المعروف باسم DREAM جمع بيانات من أكثر من 505 مشاركين خضعوا لأكثر من 2600 تجربة استيقاظ خلال النوم باستخدام تقنيات EEG وMEG المتقدمة. وقد أظهرت النتائج أن الأحلام ليست حكرًا على مرحلة نوم حركة العين السريعة (REM) كما اعتُقد سابقًا، بل تظهر أيضًا خلال النوم العميق NREM.

والمفاجئ، وفق الباحث جوليو برناردي، أن نشاط الدماغ أثناء أحلام NREM يشبه حالة اليقظة، في ما يشبه “وعيًا جزئيًا” يعيش فيه الدماغ وهو نائم.

واعتمد العلماء أيضًا خوارزميات ذكاء اصطناعي لرصد لحظات الحلم والتنبؤ بحدوثها بدقة، ما يمهد لتطوير تقنيات مستقبلية قد تساعد في فهم الذاكرة، علاج اضطرابات النوم، واستكشاف الوعي الإنساني بعمق أكبر
 
