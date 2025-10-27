25
صحة
اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية
Lebanon 24
27-10-2025
|
01:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
اكتشف علماء جامعة
كاليفورنيا
، ريفرسايد، أن تسخين المكون
الرئيسي
لمعظم سوائل السجائر الإلكترونية قد يؤدي إلى تكوّن مادتين كيميائيتين سامتين تضر بخلايا الرئة البشرية.
وتتمثل هاتان المادتان في "ميثيل غليوكسال" و"أسيتالديهيد"، اللتان يمكن أن تتكوّنا عند تسخين السوائل التي تحتوي على "بروبيلين غليكول".
وباستخدام أنسجة مجرى الهواء
البشري
المزروعة في المختبر، عرّض العلماء الخلايا لمستويات واقعية من كل مادة، وراقبوا استجابتها. ووجدوا أن كلا المادتين تعطّل وظائف الخلايا الأساسية، لكن "ميثيل غليوكسال" تسببت في ضرر أكبر بتركيزات أقل بكثير. فقد تداخلت مع الميتوكوندريا، وهي الهياكل المسؤولة عن توليد الطاقة داخل الخلايا، وأضعفت الهيكل الخلوي لـ"أكتين" الذي يحافظ على شكل وقوة الخلايا.
وقالت برو تالبوت، أستاذة الدراسات
العليا
والمعدة الرئيسية للدراسة: "هذه التغيرات علامات على الإجهاد والإصابة، وقد تؤدي إلى مشاكل صحية طويلة الأمد إذا تكررت أثناء التدخين الإلكتروني".
وأضافت أن "أسيتالديهيد" حظيت باهتمام أكبر سابقا نظرا لارتفاع مستوياتها في بخار السجائر الإلكترونية، وهي مكون معروف مرتبط بأمراض الرئة، لكنها شددت على أن "ميثيل غليوكسال" قد تكون أكثر سمية، رغم ظهورها بكميات أقل.
وأظهرت الدراسة أيضا أن التعرض
القصير
لهذه المواد الكيميائية يمكن أن يغير المسارات الخلوية المرتبطة بإنتاج الطاقة وإصلاح
الحمض النووي
والسلامة الهيكلية للخلايا. (روسيا اليوم)
للحفاظ على قوة العظام في الشتاء.. اتبعوا هذه النصائح
Lebanon 24
للحفاظ على قوة العظام في الشتاء.. اتبعوا هذه النصائح
03:50 | 2025-10-27
27/10/2025 03:50:56
Lebanon 24
Lebanon 24
طقوس صباحية بسيطة لدعم صحة الكبد... تعرفوا عليها
Lebanon 24
طقوس صباحية بسيطة لدعم صحة الكبد... تعرفوا عليها
00:00 | 2025-10-27
27/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المشي لـ4000 خطوة يومياً يقلل خطر الوفاة المبكرة لدى النساء.. هذا ما كشفته آخر الدراسات
Lebanon 24
المشي لـ4000 خطوة يومياً يقلل خطر الوفاة المبكرة لدى النساء.. هذا ما كشفته آخر الدراسات
15:46 | 2025-10-26
26/10/2025 03:46:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لماذا تعيش المرأة أكثر من الرجل؟
Lebanon 24
لماذا تعيش المرأة أكثر من الرجل؟
10:52 | 2025-10-26
26/10/2025 10:52:18
Lebanon 24
Lebanon 24
التمارين الشاقة قد تكلف النساء حياتهن.. دراسة تحذر
Lebanon 24
التمارين الشاقة قد تكلف النساء حياتهن.. دراسة تحذر
08:19 | 2025-10-26
26/10/2025 08:19:26
Lebanon 24
Lebanon 24
