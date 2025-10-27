Advertisement

خاص

دراسة تكشف الأسباب المرتبطة بارتفاع خطر الإصابة بالتوحّد عند الأطفال

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-10-2025 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1434482-638971529357732725.png
Doc-P-1434482-638971529357732725.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "News Medical" الطبي أنه "وفقًا لدراسة جديدة نُشرت في صحيفة JAMA Network Open، يرتبط تعرض الجنين لمكونات الكبريتات والأمونيوم الموجودة في الجسيمات الدقيقة بزيادة خطر الإصابة باضطراب طيف التوحد عند الرضع".
Advertisement

وبحسب الموقع، "إن الجسيمات الدقيقة (PM) هي جزيئات مجهرية في الهواء يبلغ قطرها 2.5 ميكرومتر أو أقل (PM₂.₅)، والتي يتم إنتاجها بشكل أساسي من محطات الطاقة والمركبات والانبعاثات الصناعية وحرق الوقود، ويمكن لهذه الملوثات أن تدخل الجسم بسهولة من خلال الرئتين ومجرى الدم وتسبب عددا من المشاكل الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي. وارتبط التعرض للجسيمات الدقيقة قبل الولادة أو في المراحل المبكرة من الحياة بزيادة خطر الإصابة بمضاعفات النمو العصبي لدى الرضع، بما في ذلك اضطراب طيف التوحد. وتشير الأدلة المتوفرة إلى أن الجسيمات الدقيقة قد تؤثر سلبًا على نمو دماغ الجنين والرضيع من خلال التعديل الجيني، والاستجابات الالتهابية، والإجهاد التأكسدي. وهدفت الدراسة الحالية إلى التحقيق في ما إذا كان التعرض لمكونات الجسيمات الدقيقة قبل الولادة أو في وقت مبكر من الحياة يزيد من خطر الإصابة باضطراب طيف التوحد عند الرضع". 

وتابع الموقع، "قامت الدراسة بتحليل البيانات الصحية الإدارية التي تغطي حوالي 98% من الولادات في أونتاريو، كندا. وتشير الدراسة إلى أن تعرض الجنين لمكونات الكبريتات والأمونيوم الموجودة في الجسيمات الدقيقة خلال منتصف الحمل وأواخره قد يزيد بشكل كبير من خطر إصابة الرضع باضطراب طيف التوحد. وحددت الدراسة الكبريتات والأمونيوم كمكونات رئيسية للجسيمات الدقيقة ذات خطر أعلى لتطور الأمراض. وتأتي الكبريتات بشكل رئيسي من مصادر الاحتراق الإقليمية التي تستخدم الوقود العالي الكبريت، في حين ينشأ الأمونيوم عادة من مصادر تشمل استخدام الأسمدة ومعالجة مياه الصرف الصحي، فضلاً عن انبعاثات السيارات في المناطق الحضرية. وتشير الدراسات المخبرية إلى أن الأمونيوم قد يؤثر على النمو العصبي من خلال تعطيل الخلايا النجمية (astrocytes) ونقل الإشارات العصبية. كما رُبط كلٌّ من الكبريتات والأمونيوم بالإجهاد التأكسدي والالتهاب العصبي، وهما من السمات الرئيسية لاضطراب طيف التوحد".

وأضاف الموقع، "وفقًا لنتائج الدراسة، تُعدّ فترة منتصف الحمل وأواخره الفترة الأكثر تعرّضًا للمواد الكيميائية. وتُعدّ المرحلة المتأخرة من الحمل بالغة الأهمية لوظيفة المشيمة، ونمو الجنين، وتطور الدماغ. وتحدث خلال هذه المرحلة عمليات نمو عصبي متنوعة، بما في ذلك تكوين طبقة واقية وعازلة حول الخلايا العصبية، وتنظيم الخلايا العصبية، وتكوين وصلات عصبية جديدة. وقد يُضعف تعرض الجنين للجسيمات الدقيقة خلال المرحلة المتأخرة من الحمل هذه العمليات، مما يؤدي إلى ظهور اضطرابات عصبية. وفي ما يتعلق بملوثات الهواء الأخرى، تشير الدراسة إلى أن التعرض للأوزون خلال السنة الأولى من العمر يزيد أيضًا من خطر الإصابة باضطراب طيف التوحد. ومن الجدير بالذكر أن الدراسة تشير إلى أن الارتباط بين التعرض للجسيمات الدقيقة وخطر الإصابة بالتوحد واضح في المناطق الحضرية، ولكن ليس في المناطق الريفية. كما ويعتبر الخطر أعلى بشكل ملحوظ في الأحياء ذات الدخل المنخفض والمتوسط والتي تضم نسبة عالية من الأقليات العرقية أو السكان الوافدين الجدد". 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
دراسة جينية تكشف 13 منطقة جديدة مرتبطة بعسر القراءة
lebanon 24
27/10/2025 14:48:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من ترابط بين لقاحات كوفيد 19 وموت الأطفال؟ دراسة تكشف
lebanon 24
27/10/2025 14:48:18 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة: العمل الليلي يزيد خطر الإصابة بالقولون العصبي
lebanon 24
27/10/2025 14:48:18 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يقلل الكاكاو حقا من خطر الإصابة بأمراض القلب؟ دراسة تجيب
lebanon 24
27/10/2025 14:48:18 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

صحة

صحافة أجنبية

المناطق الحضرية

أونتاريو

الرئيسي

بريتا

بريت

كوين

ساسي

الصن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في صحة Lebanon 24
08:07 | 2025-10-27
03:50 | 2025-10-27
01:05 | 2025-10-27
00:00 | 2025-10-27
15:46 | 2025-10-26
10:52 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24