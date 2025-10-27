Advertisement

صحة

تحذير طبي: أدوية البرد قد تهدد مرضى القلب والضغط المرتفع

Lebanon 24
27-10-2025 | 08:07
حذّر معهد "بيناكل هيلث" لأمراض القلب والأوعية الدموية في بنسلفانيا من خطورة تناول بعض أدوية البرد الشائعة على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب، حتى وإن كانت تُصرف من دون وصفة طبية.
وأوضح المعهد أن العديد من هذه الأدوية تحتوي على مزيلات احتقان مثل "سودوإيفيدرين" و"فينيليفرين"، تعمل على تضييق الأوعية الدموية لتقليل احتقان الأنف وسيلانه. إلا أن هذا التأثير، المفيد للجيوب الأنفية، قد يسبب زيادة خطيرة في ضغط الدم، ما يرفع احتمال الإصابة بذبحة صدرية أو سكتة دماغية لدى بعض المرضى.

كما شدد الخبراء على ضرورة الحذر عند استخدام مسكنات الألم مثل الإيبوبروفين، والأسبرين، والديكلوفيناك، إذ إنها قد تُحدث ضغطًا إضافيًا على الجهاز القلبي الوعائي.
وأظهرت دراسات أن هذه المسكنات يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أثناء فترات العدوى أو الالتهابات، بينما يؤدي الاستخدام المطوّل لبعضها، مثل الأسيتامينوفين، إلى ارتفاع في ضغط الدم.

ويشير التقرير إلى أن الخطر يعتمد على الجرعة ومدى الاستخدام، موضحًا أن الكميات الصغيرة من الأسبرين التي يتناولها بعض مرضى القلب للوقاية من التجلط لا تُعد مقلقة في هذا السياق.

ويوصي المعهد أي شخص يعاني من أمراض القلب أو ارتفاع الضغط باستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أدوية البرد، مع تجنّب العلاج الذاتي غير المراقب.
وفي الحالات الخفيفة، يمكن الاكتفاء بوسائل طبيعية مثل الإكثار من شرب الماء، والنوم الكافي، والراحة، مع التركيز على الوقاية عبر لقاح الإنفلونزا وغسل اليدين بانتظام واتباع نمط حياة صحي.
 
(الجزيرة)
 
